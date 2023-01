Ce puissant laptop Lenovo sous Ryzen 7 passe de 999 € à seulement 499 € durant les soldes

Vous recherchez un ordinateur portable polyvalent à un tarif abordable ? Le Lenovo IdeaPad 5 (15ALC05) profite d’une configuration généreuse et ne coûte pas plus de 500 euros grâce à un code promo, contre 999 euros habituellement.

La gamme IdeaPad de Lenovo représente de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. Par exemple, le IdeaPad 5 (15ALC05) se montre très efficace en intégrant une puce AMD Ryzen 7 et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de 500 euros sur son prix habituel durant les soldes d’hiver.

Quels sont les points à retenir de ce laptop ?

De belles finitions avec un écran FHD de 15,6 pouces

Un processeur Ryzen performant

Un SSD NVMe de 512 Go

Vendu habituellement à 999,99 euros, Cdiscount profite des soldes pour afficher le PC portable Lenovo IdeaPad 5 (15ALC05) à 549,99 euros, mais en appliquant le code 50TOPINFO dans le panier, il tombe à 499,99 euros seulement.

Une machine puissante et endurante

Le Lenovo IdeaPad 5 (15ALC05) propose de très bonnes performances au quotidien. Pour cela, il s’appuie sur une puce AMD Ryzen 7-5700U, soit l’équivalent d’un processeur Intel Core i7 11e génération. Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Le laptop s’en sortira donc très bien en multitâches, notamment pour la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, mais apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement. Sachez tout de même que ce modèle dispose aussi d’une carte graphique Radeon pour permettre de jouer un peu, uniquement si le jeu n’est pas trop gourmand.

Facile à transporter

La série IdeaPad de Lenovo est conçue pour toutes les situations et se positionne comme une solution milieu de gamme. Le modèle 15ALC05 offre un design minimaliste et élégant, mais dispose d’un format assez imposant avec un écran de 15,6 pouces et une épaisseur de 35,7 mm. Heureusement, son poids de tout juste 1,6 kg le rendra plus facile à transporter. Quant à sa dalle affiche une définition Full HD de 1920 × 1080 pixels, qui offre une bonne densité d’affichage et un confort visuel.

Enfin, le constructeur ne lésine pas sur l’autonomie et a souhaité que vous puissiez profiter pleinement des capacités de cet ultraportable. Avec une batterie de 70 Wh, l’IdeaPad 5 tiendra facilement une journée avec plus de 10 heures d’autonomie annoncée. Quant à la connectique, il s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI 1.4, un slot microSD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

