Razer Basilisk V3 : cette souris gamer notée 9/10 est à -41 % pendant les soldes

La souris Razer Basilisk V3, taillée pour le gaming, marque des points grâce à son ergonomie, ses bonnes performances, mais aussi son prix, qui passe de 84,99 euros à 49,99 euros sur Amazon.

Successeure de la version V2, la souris gamer Razer Basilisk V3 a beau être sortie il y a deux ans, elle est toujours aussi recommandable aujourd’hui. D’autant plus qu’elle a récolté la très bonne note de 9/10 lors de notre test, et ce, grâce à ses performances, son confort ou encore sa molette très pratique. À l’occasion des soldes d’hiver, elle a même l’avantage d’être moins chère grâce à une réduction de 41 %.

Ce qu’il faut savoir sur la Razer Basilisk V3

Une souris confortable

Une molette pratique et de nombreux boutons

D’excellentes performances

Initialement proposée à 84,99 euros, la souris Razer Basilisk V3 est désormais affichée à 49,99 euros sur Amazon.

Un modèle bien ergonomique

Avec ses lignes qui rappellent celles de la G502 de Logitech, la souris gamer filaire Razer Basilisk V3 adopte une forme très ergonomique. Attention, elle ne conviendra pas aux gauchers. Pour les droitiers, elle se positionne très naturellement au creux de la main, et satisfera particulièrement celles et ceux qui préfèrent avoir toute la main posée sur la souris. Il faut tout de même savoir que cette Basilisk V3 n’est pas un poids plume, puisqu’elle pèse tout de même 101 grammes, ce qui la place parmi les souris les plus lourdes.

Côté conception, ce modèle est en plastique dur, et intègre aussi des zones latérales recouvertes d’un revêtement antidérapant, ce qui s’avère plutôt pratique au quotidien. L’éclairage RGB est évidemment de la partie, et se situe à la base du châssis. La souris embarque également 11 boutons bien réactifs (la marque promet une vitesse d’activation de 0,2 ms), mais l’un de ses principaux atouts reste tout de même cette molette surnommée Razer HyperScroll qui est débrayable de façon automatique : par exemple, pour un défilement lent, les crans resteront activés et bien marqués, mais pour parcourir une longue page web, la molette pourra se débrayer pour proposer un défilement libre.

Des performances au rendez-vous

Si la Razer Basilisk V3 est une très bonne souris gamer, c’est aussi pour ses excellentes performances notamment permises par son capteur optique Focus+ et ses 26 000 DPI. Durant une partie de jeux, la souris ne montre aucun signe de faiblesse, gère très bien les accélérations et promet un suivi parfaitement maîtrisé à une sensibilité de 800 DPI.

Autrement, si vous souhaitez personnaliser la souris, il faudra vous rendre sur l’application Razer Synapse, sur laquelle vous pourrez par exemple attribuer certaines actions aux boutons programmables. La fonction Hypershift permettra d’ailleurs d’effectuer une double attribution des boutons. Globalement, tous les réglages opérés pourront être sauvegardés dans des profils à associer aux jeux et applications utilisés, afin de pouvoir basculer automatiquement vers ces réglages quand la situation l’impose.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Razer Basilisk V3.

