TCL 55C735 : Cette TV QLED 4K 144Hz compatible Dolby Vision est à son meilleur prix

Avec une dalle QLED, Google TV, un mode 144 Hz et des fonctions gaming, TCL frappe fort avec ses nouveaux téléviseurs. D'ailleurs, le modèle 55C735 est d'ores et déjà en promotion et passe de 799 euros à 599,99 euros chez Fnac.

Arrivé tout récemment, la gamme C700. Et la bonne nouvelle, c’est que le modèle 55 pouces de la série C73 est proposé à un prix plus abordable et n’a jamais été aussi peu chère que chez Fnac en ce moment avec 28% de réduction sur le prix original.

Ce qu’il faut retenir du TV TCL 55C735

Une dalle QLED 4K HDR et 144 Hz

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Avec 4 ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles next-gen

Une barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos

Sans oublier l’interface Google TV

Au lieu de 799 euros, le TV TCL 55C735 est actuellement en promotion à 599,99 euros sur le site de la Fnac.

Encore une excellente dalle QLED de chez TCL

La technologie QLED est visiblement très appréciée par TCL qui propose des téléviseurs tout aussi honorables que les meilleures références de chez Samsung àavec en prime un excellent rapport qualité-prix. La nouvelle série C73 prend un aspect plus premium avec un pied central métallique pour adapter ce grand écran à tous les salons. Il ne manque pas d’élégance avec un design moderne arborant des bordures quasi inexistantes.

La dalle QLED vient renforcer le tout offrant une qualité d’image réaliste avec un large panel de couleurs. Le téléviseur profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), mais aussi des compatibilités avec les normes HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma. Côté son, TCL intègre sur son téléviseur une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos, pour une expérience sonore plus immersive.

Un téléviseur spécialement pensé pour les joueurs

TCL vient clairement s’orienter sur le segment gaming avec cette TV. Cette orientation se traduit par le choix d’un taux de rafraîchissement de la dalle de 144 Hz nativement.. On retrouve d’ailleurs 4 ports HDMI 2.1 afin que le TV affiche sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 (ou 144) FPS jusqu’en définition 4K. Le constructeur propose également un mode Game Master Pro. Une fois activé, il est possible d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Pour parfaire le tout, le TCL 55C735 tourne sous Google TV. L’interface est toujours aussi simple et fluide, en mettant davantage en avant des films et des séries tendance en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

