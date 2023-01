Ecovacs Deebot X1 Omni : cet aspirateur ultra premium perd 43 % de son prix lors des soldes

L'aspirateur robot Deebot X1 Omni d'Ecovacs est l'un des modèles les plus complets du marché. Avec 650 euros de moins, son prix devient moins prohibitif et il peut devenir la solution parfaite pour nettoyer votre intérieur sans bouger le petit doigt.

Les constructeurs rendent les aspirateurs robots de plus en plus efficaces pour vous soulager et faire tout à votre place. La marque Ecovacs présente sa gamme premium le plus aboutie pour que vous n’ayez plus à vous en préoccuper de la corvée du ménage. On retrouve le modèle X1 Omni, un appareil capable d’aspirer et de laver, ainsi que d’éliminer toutes les poussières et saletés grâce à ses multiples capteurs et sa caméra embarquée qui lui permettent de gérer du mieux possible vos surfaces. Il faut toutefois y mettre le prix fort, mais fort heureusement, Amazon fait chuter fortement son prix à l’occasion des soldes.

Le Deebot X1 Omni en quelques mots

Un aspirateur avec deux serpillères rotatives

Une station auto-nettoyante

Une cartographie efficace

Lancé à 1 499 euros, l’aspirateur robot Deebot X1 Omni d’Ecovacs voit son prix chuter à 849 euros sur le site d’Amazon.

L’aspirateur robot qui nettoie et lave tout automatiquement

Pour mieux éliminer les taches ou les saletés sur vos sols, le Deebot X1 Omni s’équipe de deux serpillères rotatives qui s’accompagnent ici de tout un système de vidange et de nettoyage. Concrètement, après avoir passé la serpillère, votre Deebot retourne à la station et lave automatiquement la serpillière, transfère l’eau sale dans le réservoir d’eau sale, et sèche la serpillière à l’air chaud pour éviter les mauvaises odeurs. La station de nettoyage peut s’autonettoyer, transférer l’eau sale dans le réservoir d’eau, sans nécessité de démontage et de nettoyage fréquents.

Comme tout bon aspirateur robot, ce dernier est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage) et ne laissera pas de débris, gros ou petits grâce à sa puissance d’aspiration de 5000 Pa.

Une navigation précise et réactive

Pour nettoyer efficacement, le Deebot X1 Omni intègre de multiples capteurs et sa caméra embarquée lui permet de cartographier complètement votre domicile. D’après la marque, 6 minutes suffissent pour cartographier 100 ㎡. Pour cela, il s’appuie sur sa technologie AIVI 3D, avec un système de détection d’obstacles pour identifier une plus large série d’objets et ainsi mieux les éviter, mais aussi être capable de juger de la taille de ces objets. Des prouesses déjà aperçues sur les modèles précédents, mais qui sont ici nettement améliorées.

Ecovacs a intégré un assistant vocal directement à son aspirateur-robot. Il suffit de dire simplement “Ok Yiko” pour demander à votre aspirateur de nettoyer une pièce en particulier ou bien encore de lui demander de retourner à la base. Si vous préférez Google Assistant ou Alexa, les deux sont toujours de la partie. Enfin, côté autonomie, le constructeur annonce 260 minutes avant de nécessiter un retour au socle. Quant au réservoir de 4 litres d’eau propre, il garantit le nettoyage d’une surface maximale de 400 ㎡, idéal pour les maisons à plusieurs étages ou pour les grands appartements.

Pour en savoir plus, voici notre test du Deebot X1 Omni d’Ecovacs.

