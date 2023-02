Le prix de ce nouveau forfait ajustable jusqu’à 110 Go commence à 9,99 €/mois

Les forfaits mobile ajustables ont le vent en poupe en ce moment et tous les opérateurs veulent proposer leurs offres. C'est le cas d'Auchan Télécom avec ce forfait de 70 à 110 Go à partir de 9,99 euros par mois.

Avec l’arrivée de nouveaux acteurs côtés forfaits mobile comme Prixtel ou Youprice, les forfaits ajustables deviennent à la mode. Ces forfaits permettent de payer sa mensualité en fonction de sa consommation de Go, un moyen flexible et économique d’utiliser son forfait sans gaspiller son argent. Auchan Télécom a donc pris la tangente en proposant lui aussi son propre forfait ajustable allant de 70 à 110 Go, le tout à partir de moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait chez Auchan Télécom ?

Une offre sans engagement avec un petit prix sans conditions de durée

données 4G ajustables de 70 à 110 Go avec 18 Go en Europe et DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

En ce moment, le forfait ajustable d’Auchan Télécom sans engagement de 70 à 110 Go est à 9,99 euros par mois. Ce prix monte à 15,99 euros par mois si vous consommez l’intégralité de l’enveloppe.

Un forfait costaud et ajustable

En plus d’être un forfait pouvant changer en fonction de sa consommation, c’est aussi le second forfait le plus fournis en Go de chez Auchan Télécom. Celui-ci met à disposition une enveloppe allant de 70 à 110 Go de données 4G à prix défiant toutes concurrences et surtout sans aucun engagement. Ces données sont utilisables en France métropolitaine et vous permettront de naviguer confortablement sur le net ou de profiter de contenus vidéo en streaming sans réelles limitations.

Le partage de connexion est également un bon usage pour ce forfait. Vous pouvez en faire profiter vos proches via la fonction de votre smartphone ou simplement via une box 4G si votre domicile n’est pas bien couvert en Fibre ou ADSL. Bonne nouvelle également pour les plus voyageurs d’entre vous, car ce forfait vous fait profiter d’une enveloppe de 18 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM.

L’un des meilleurs réseaux mobile de France

Auchan Télécom est un MVNO (ou opérateur mobile virtuel) qui bénéficie du réseau de Bouygues partout en France métropolitaine. Ce denier couvre d’ailleurs plus de 99 % du territoire en 4G. C’est aussi, selon l’Arcep, meilleur réseau concernant la qualité des communications. Cela tombe plutôt bien puisque ce forfait propose appels, des SMS et des MMS en illimités depuis la France, mais aussi vers l’Europe et les DOM. Cela comprend 30 destinations en Europe (27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en outre-mer.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

