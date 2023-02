Actuellement, la version 128 Go de l’iPhone 12 devient moins chère que celle avec 64 Go

Intéressé par un iPhone pas trop cher ? Aujourd'hui, l'iPhone 12 d'Apple avec 128 de stockage revient à moins de 700 euros grâce à cette offre, au lieu de 959 euros à son lancement.

L’iPhone 12 est le fleuron de l’année 2020, un peu daté certes, mais qui reste très recommandable, notamment pour son prix qui ne cesse de baisser depuis sa sortie. Il profite d’un design proche des derniers modèles, et offre de très bonnes performances au quotidien. Aujourd’hui, la version 128 Go perd 260 euros de son prix.

Ce qu’on apprécie de l’iPhone 12

Son bel écran OLED de 6,1 pouces

Son efficacité et son suivi logiciel

Son autonomie confortable

Sortie au prix de 959 euros, l’iPhone 12 dans la version 128 Go de stockage coûte désormais 699 euros chez Cdiscount.

Un iPhone toujours dans l’ère du temps

C’est l’iPhone 12 qui a introduit le dernier design rectangulaire, avec des bords arrondis en aluminium brossé, et un dos en verre. Même s’il est sorti en 2020, son look est aussi bien exécuté, avec des finitions élégantes. En face avant, on a droit à un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, intégrant Face ID. Avec du 60 Hz, l’expérience utilisateur reste toutefois très fluide grâce à l’optimisation de l’OS.

Au dos, on découvre sa caméra ultra grand-angle ainsi que son téléobjectif de 12 mégapixels. Dans l’ensemble, l’iPhone 12 offre des clichés de bonne qualité, et cela, même de nuit grâce au mode nuit disponible. Il est aussi capable d’enregistrer des vidéos HDR ou Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Une expérience fluide

La puce A16 Bionic est la plus puissante proposée actuellement chez Apple, mais celle intégrée sur l’iPhone 12 (A14 Bionic) a encore de bons reste. L’expérience utilisateur sera fluide : que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Et vous pourrez profiter de la dernière mise à jour iOS 16 puisque le constructeur est réputé pour proposer un suivi logiciel d’une durée de 5 ans.

Quant à l’autonomie, l’iPhone 12 tient une bonne journée et demie en usage normal. Il faut dire que la firme de Cupertino rend ces smartphones plus endurants qu’autrefois. Il supporte la charge sans fil (20 W) permettant de récupérer 50 % d’autonomie en un peu plus de 30 minutes. Il vous faudra compter autour de 1 h 45 pour le charger intégralement.

Si vous souhaitez en découvrir plus, retrouvez notre test sur l’iPhone 12 d’Apple.

D’autres smartphones sur la même tranche tarifaire

Si vous voulez comparer l’iPhone 12 avec d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2023.

