À -52 %, cette microSD de 128 Go à l’effigie de Mario va soulager votre Switch

Avoir une carte microSD, c'est bien. En avoir une avec une capacité de stockage confortable, c’est mieux. La SanDisk pour Nintendo Switch de 128 Go est aujourd'hui remisée à 20,58 euros contre 42,99 euros habituellement.

Si vous arrivez bout du stockage de votre Nintendo Switch, la solution reste d’investir dans une microSD et pour cela, qui de mieux que SanDisk. Ce constructeur est une référence dans les systèmes de stockages externes, et propose des solutions de stockage dédiées à l’univers Nintendo. En ce moment, la carte avec 128 Go à la couleur rouge de Mario tombe à très bon prix après plus de 50 % de réduction.

La microSD SanDisk en quelques mots

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 100 Mo/s

De lancer rapidement vos jeux sur votre console

Avec du stockage supplémentaire : 128 Go

Au lieu d’un prix barré à 42,99 euros, la carte microSDXC SanDisk de 128 Go pour Nintendo Switch est maintenant disponible à seulement 20,58 euros sur le site d’Amazon.

Une carte qui s’associera parfaitement à votre Switch

Estampillée avec le logo Nintendo Switch, mais également aux couleurs du jeu Mario Kart avec le champignon, cette carte microSD s’avère être la solution de stockage parfaite pour la console hybride du constructeur japonais.

Dotée d’une capacité de stockage de 128 Go, elle vous offre davantage d’espace sur votre Switch. Vous allez pouvoir stocker de plus de jeux, de sauvegardes et de captures photo ou vidéo si la mémoire interne de votre console est complètement saturée. Il faut dire que la première version est assez limité avec 32 Go de mémoire interne contre 64 Go sur la version Oled de la Switch.

Qui fonctionne aussi bien sur d’autres appareils

Il n’y a concrètement rien à faire que de simplement insérer la carte dans l’emplacement dédié et la console reconnaîtra la carte automatiquement. Bien sûr, cette carte microSD est utilisable sur n’importe quel appareil compatible comme un smartphone, une GoPro, ou bien une tablette. Vous pourrez ainsi télécharger des fichiers volumineux, comme des contenus sur Netflix, ou encore un grand nombre de photos.

La microSD Sandisk de Nintendo Switch propose des performances correctes avec une vitesse de lecture et d’écriture atteignant respectivement 100 Mo/s et 90 Mo/s. Elle est donc suffisamment efficace pour stocker vos fichiers, ou apporter un temps de téléchargement plus rapide lors de l’installation d’applications et de jeux sur votre appareil. Pour finir, notez enfin que cette microSD est très résistante, que ce soit face à l’immersion dans l’eau, aux fortes températures (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X.

Pour vous aider dans votre choix : voici les meilleures cartes microSD du moment

Afin d’en savoir plus sur les différents modèles existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.