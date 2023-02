Cet opérateur propose le forfait mobile 200 Go le plus abordable du moment

Dernièrement, la guerre fait rage chez les opérateurs pour offrir le meilleur forfait mobile aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est Lebara qui dégaine sa nouvelle offre sans engagement avec une enveloppe de 200 Go pour seulement 18,99 euros par mois.

Êtes-vous un gros consommateur de données avec votre smartphone ? Vous connectez-vous assidûment à vos réseaux sociaux ? Regardez-vous régulièrement des vidéos en streaming ? Alors, la nouvelle offre sans engagement de Lebara est suffisamment volumineuse pour répondre à vos besoins. Il s’agit de son nouveau forfait mobile qui octroie 200 Go pour moins cher que la concurrence actuelle.

Qu’attendre du forfait 200 Go de Lebara ?

Appels et SMS illimités partout en France

Carte SIM offerte + 1 Go au prochain renouvellement

Offre sans engagement et sans condition de durée

En ce moment, le forfait mobile 200 Go chez Lebara est disponible à seulement 18,99 euros par mois.

L’une des plus grosses enveloppes

Parmi les nouveaux forfaits de Lebara, celui à 200 Go par mois est le plus gros en termes de volume. C’est l’équivalent de 6,7 Go par jour ou 50 Go par semaine, il y a de quoi vous divertir sereinement sans craindre de manquer de données. Vous pouvez regarder vos films préférés ainsi que les nouveaux, suivre vos séries favorites, interagir sur vos réseaux sociaux (avec ou sans appel vidéo), vous divertir sur vos applis, etc.

En plus de l’enveloppe, cette offre compte également des appels et SMS en illimité vers tous les numéros français. Vous pouvez ainsi appeler et envoyer des messages à vos proches quand vous voulez et autant que vous le voulez. De pus, vous aurez une carte SIM gratuitement, accompagnée de 1 Go de données pour le premier mois. Bien entendu, l’opérateur virtuel vous laisse la possibilité de garder votre numéro.

Une offre sans engagement sur Orange

La couverture réseau influe sur la qualité de votre connexion. À ce sujet, Lebara s’est associé avec Orange pour garantir une connexion de qualité. Orange est surtout le meilleur opérateur en France, couvrant 99 % du territoire en 4G. Cela vous permettra surtout d’atteindre un pic de débit à 150 Mbit par seconde. Pour vous donner un ordre d’idée, le débit de l’ADSL est à 15 Mbit/s. Dans tout l’Hexagone donc, vous pouvez profiter au maximum de votre forfait.

Si l’offre sans engagement est à la mode chez la plupart des opérateurs, aucun ne va pas plus loin que Lebara. Ce dernier est l’un des rares à ne pas demander de RIB. D’un côté, vous ne payez que ce que vous consommez. De l’autre côté, le prix reste fixe à chaque renouvellement. Pour avoir vos historiques et connaitre votre consommation, vous avez à votre disposition l’application MyLebera, disponible sur iOS et Android.

Pour conserver votre numéro

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

