À seulement 319 €, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est l’affaire du jour à saisir

Pour faire une bonne affaire lors de l’achat d’un nouveau téléphone, il ne faut pas forcément regarder les références les plus récentes du marché. En ce moment le célèbre Samsung Galaxy S20 FE 5G est à seulement 319,99 euros contre 759 euros au départ.

Le constructeur sud-coréen ferait l’impasse sur le S22 FE et renouvellerait sa gamme sur un S23 FE. Ces rumeurs sont encore à prendre avec des pincettes, et laisse donc le Galaxy S20 FE et S21 FE les seuls représentants de la gamme à l’heure actuelle. Le premier peut se montrer vieillissant, et pourtant il reste intéressant de se pencher vers lui. Le Samsung Galaxy S20 FE est toujours dans l’air du temps, avec sa compatibilité 5G, son passage vers Android 13 et son efficacité au quotidien. Aujourd’hui, il coûte 440 euros de moins qu’à son lancement.

arrive à séduire pour son suivi logiciel, sa puce 5G efficace et son

Pourquoi le Galaxy S20 FE plaît toujours ?

Un bel écran Amoled 6,5 pouces à 120 Hz

Toujours efficace : Snapdragon 865

Agréable à utiliser au quotidien avec OneUI

À sa sortie, le Samsung Galaxy S20 FE dans sa version 5G (6 + 128 Go) se négociait à 759 euros. Aujourd’hui, il revient à seulement 319,99 euros sur le site Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S20 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy S20 FE 5G au meilleur prix ?

Une expérience premium à petit prix

Sorti en 2020, le Samsung Galaxy S20 FE a droit à un design ordinaire, qui réussit à offrir une prise main confortable. Les matériaux sont revus à la baisse comparée aux modèles plus premium de sa génération, mais même avec un revêtement en plastique mat au dos, les finitions sont impeccables. Il offre un écran Amoled FHD+ de 6,5 pouces d’une excellente qualité et même un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation agréable et fluide au quotidien.

Sur le marché actuel, le Galaxy S20 FE aura du mal à se démarquer face au Pixel 6a par exemple. Il reste suffisant pour monsieur et madame tout le monde, et offre de bons clichés avec son capteur principal de 12 mégapixels. Son module photo se compose aussi d’nu ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Il aura quelques difficultés en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Une référence qui tient toujours la route

Après trois ans d’existence, le S20 FE 5G n’est pas à mettre de côté. Il profite d’ailleurs d’une mise à jour vers Android 13 sous One UI 5, l’occasion donc d’avoir une expérience utilisation similaire aux dernières références de la marque. C’est une bonne chose, surtout qu’il bénéficiera d’une dernière mise à jour Android, l’amenant à Android 14 tout au plus. Et avec le Snapdragon 865 aux commandes, le téléphone est capable de faire tourner les applications et les jeux 3D gourmands sans encombre. Autrement, il offre une compatibilité avec le réseau 5G.

Enfin, le Galaxy S20 FE intègre une batterie de 4 500 mAh. Durant notre test, le téléphone réussit à tenir sereinement une journée même avec une utilisation bien active de l’appareil et avec l’écran rafraîchit à 120 Hz. Cela dépendra bien évidemment de votre utilisation, et sachez que ce modèle est compatible avec des chargeurs d’une puissance de 30 W. En revanche, c’est un bloc de 15 W qui est livré dans la boîte. Ce dernier permet de passer de 5 à 40 % de batterie en 30 minutes.

Quel Samsung Galaxy choisir ?

Si vous souhaitez comparer le Galaxy S20 FE avec d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).