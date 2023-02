Deux smartphones compacts premium sont en promotion, mais que choisir entre Apple et Android ?

Si vous êtes dans l’optique de changer de téléphone, mais préférez les petits formats, voici deux smartphones en promotion, l'iPhone 13 mini et l'Asus Zenfone 9, qui représentent ce qui se fait mieux dans ce domaine. Cependant, entre Android et Apple, que choisir ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

De nos jours, il est plus courant de trouver sur le marché, des téléphones grand format avec des écrans de 6 à 7 pouces. Pour les aficionados de smartphones compacts, il n’est pas simple de trouver son bonheur. Il existe tout de même quelques références, qui sont susceptibles de vous plaire. Nous avons déniché pour vous deux modèles intéressants, l’un chez Apple avec l’iPhone 13 Mini et l’autre chez Asus avec le Zenfone 9.

Ce sont de très bons smartphones qui ont obtenu la note de 8/10. Une note que l’on attribue chez Frandroid, lorsque les qualités du produit en font une belle affaire pour la quasi-totalité des profils d’utilisateurs. Ils ne sont pas sans défauts, mais les atouts sont si nombreux que ces bémols ne sont pas rédhibitoires. Reste à savoir lequel des deux répond au mieux à vos besoins et quelle expérience vous tente le plus entre iPhone ou Android ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Des finitions réussies sur un petit format

Que ce soit l’iPhone 13 Mini ou l’Asus Zenfone 9, les amateurs de smartphones compacts seront ravis. Leur petite taille apporte une bonne dose de confort d’utilisation. Étant le dernier modèle existant de la firme californienne, le 13 Mini plaira aux petites mains avec ses dimensions de 64,2 × 131,5 × 7,65 mm et son poids plume de 140 g. Chez le Zenfone 9, même avec des dimensions plus grandes (68,1 × 146,5 × 9,1 mm), il se glisse facilement dans votre poche et ne se fait absolument pas sentir grâce à son poids plume de 169 g. Esthétiquement, chez l’un comme chez l’autre, les finitions sont soignées avec des tranches plates sur les côtés, pour une meilleure préhension en main. Au dos, les deux concurrents dévoilent deux capteurs photos.

La configuration de l’iPhone 13 Mini est la suivante, un grand-angle et un ultra grand-angle de 12 mégapixels tandis que les plus premium de sa génération ajoute un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique x3 et le fameux capteur LiDAR. Malgré cela, il offre de bons clichés dont les capteurs sont 92 % plus grands que la génération précédente, dans le but de capter plus de lumière, et donc d’afficher plus de détails. Pour le Zenfone 9, on a droit à un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Loin d’être un mauvais photophone, il est difficile de vanter ses mérites sur ses performances photographiques trop en retrait. Les capteurs sont corrects, mais sans plus.

Encoche ou poinçon ? iOS ou Android ?

Une fois allumée, l’expérience d’affichage n’est pas la même chez les deux constructeurs. Sur l’un, on trouve un petit poinçon situé en haut à gauche, et l’autre arbore une encoche en plein milieu. Apple a d’ailleurs été beaucoup critiqués pour cette encoche assez disgracieuse pour certains et certaines. Néanmoins, ceux équipés d’un iPhone avec le bouton TouchID, la face avant du 13 Mini sera plus agréable à regarder avec ses bordures fines. Son écran OLED Super Retina XDR de 5,4 pouces propose d’excellents contrastes, et des couleurs vives. Celui du Zenfone 9 est aussi de grande qualité Amoled et FHD+, mais offre une surface plus grande avec sa diagonale de 5,9 pouces. S’ajoute à cela un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz pour une navigation fluide au quotidien. On aurait aimé retrouver un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz sur le téléphone d’Apple, mais il est exclusif au modèle Pro.

Au niveau de l’expérience utilisateur, vous avez soit iOS 16, soit Android 13 avec l’interface ZenUI d’Asus. Pour les personnes possédant déjà un appareil de la firme de Curpertino, vous ne serez pas dépaysé. Apple maîtrise à la perfection son OS : une interface fluide, très complète et facile à prendre en main. Sorti sous iOS 15, il tourne maintenant sous iOS 16. De quoi profiter des dernières nouveautés logicielles de la marque. Le Zenfone 9 s’appuie sur l’interface maison ZenUI basée sur Android. Elle s’inspire de l’interface des Pixel, tant au niveau du design que de l’ergonomie des paramètres. Dans l’ensemble, l’expérience logicielle se montre extrêmement fluide, avec des animations limpides et soignées. Il y a en revanche quelques bugs à noter, notamment au niveau des notifications, ou de la personnalisation limitée. Rien de rédhibitoire, en revanche en passant sous Android 13, le Zenfone 9 prend un coup au niveau de l’autonomie.

Puissants et assez endurants pour tenir une journée

Pour ses deux petits téléphones, les performances n’ont pas été négligés. Du côté du Zenfone 9, on a droit au Snapdragon 8+ Gen 1, une puce puissante signée Qualcomm. Tout tourne à merveille, que ce soit pour du multitâche, de la navigation sur vos applications préférées ou des jeux gourmands. Le seul petit bémol concerne la chauffe qui survient rapidement sur Fortnite après quelques petites minutes de jeu. Avec sa puce A15 Bionic, le 13 Mini est capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. Bien entendu, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide sous la dernière version d’iOS.

Généralement, les smartphones compacts ne sont pas réputés pour leur endurance, puisqu’ils ne peuvent pas accueillir une très grande batterie. Ils intègrent une batterie :

2 438 mAh pour l’iPhone 13 Mini

pour l’iPhone 13 Mini 4 300 mAh pour l’Asus Zenfone 9

Avec un plus petit accumulateur pour le téléphone Apple, celui d’Asus semble être plus endurant. Pourtant, les deux rivaux arrivent à peu près à proposer une autonomie similaire. Pour l’iPhone 13 Mini, si son prédécesseur se montrait décevant sur ce point, cette version vient corriger ce défaut en apportant une batterie plus grosse. Plus rassurant qu’auparavant, il parvient sans peine à tenir la journée. Dans le cadre d’une utilisation plus intensive, la batterie pourrait bien nécessiter un petit passage au stand de temps en temps dans la journée.

Et, le Zenfone 9 alors ? Lui aussi dispose d’une plus grosse batterie et fait mieux que le Zenfone 8. Il est en mesure de tenir une journée et demie sans effort. Même avec un usage poussé et intense, l’appareil ne vous lâchera pas au beau milieu de la journée. On apprécie également la présence d’un chargeur de 30 W qui permet de passer en 30 minutes de 9 % à 57 %. Un résultat convenable tout de même, surtout que l’iPhone propose une charge plus lente (20 W). Et, si vous avez l’habitude d’utiliser un chargeur à induction, il est compatible avec la charge sans fil contrairement au Zenfone 9 qui n’en profite pas.

iPhone 13 Mini ou Asus Zenfone 9, lequel choisir ?

Un choix cornélien ? Il est vrai que les qualités ne manquent pas d’un côté comme de l’autre. D’autant plus que chacun propose une expérience logicielle réussie, mais des différences sont à prendre en compte.

Si vous êtes un utilisateur ou utilisatrice habitués à Apple, alors se diriger vers l’iPhone 13 Mini sera le plus judicieux. L’écosystème rend si simple les appareils à connecter et le constructeur est réputé pour proposer un suivi logiciel d’une durée de 5 ans. Puis ce modèle vient gommer l’un des principaux défauts de son prédécesseur, en proposant une meilleure autonomie, mais se cantonne à une charge lente. Pour sa petite taille, il arrive à être un bon photophone, et un appareil puissant.



Le Zenfone 9 séduira plutôt ceux qui sont plus à l’aise sous Android, et qui préfèrent une interface personnalisable. Il a des avantages à ne pas négliger, comme son taux de rafraichissement à 120 Hz, qu’on ne retrouve pas sur l’iPhone 13 Mini. Pour quiconque cherche un petit smartphone haut de gamme à la fois très puissant et endurant, l’Asus Zenfone 9 est un smartphone à considérer. Entre sa journée et demie d’utilisation et un processeur capable de tout faire tourner, il fait mieux que certains de ses concurrents. En revanche, il ne faudra pas trop être tatillon sur la photo, il manque de polyvalence et ne brille pas sur ce point.



Difficile donc de trancher pour vous puisque, selon le profil, un seul des petits détails évoqués ici pourrait faire pencher la balance dans un sens ou l’autre.

