Avec ce forfait Sosh, les 130 Go de 4G coûtent moins de 16 €/mois

Sosh propose actuellement une offre plutôt intéressante destinée à celles et ceux qui ont besoin de beaucoup de données 4G au quotidien. Son forfait sans engagement doté de 130 Go est ainsi proposé à 15,99 euros par mois.

Ce n’est pas une surprise : les forfaits dotés d’une grande enveloppe de données 4G représentent souvent un certain budget mensuel, et ne sont donc pas à la portée de toutes les bourses. Heureusement, certains opérateurs proposent des offres intéressantes, comme le fait Sosh en ce moment avec son forfait de 130 Go pour seulement 15,99 euros par mois. L’opérateur appartenant à Orange ne fait pas souvent de promotions sur ses forfaits, alors cette offre vaut d’autant plus le détour.

Les principaux détails du forfait Sosh

130 Go de 4G en France métropolitaine + 20 Go à l’étranger ;

appels, SMS et MMS illimités ;

la qualité du réseau Orange.

Actuellement, le forfait mobile 4G (sans engagement) de 130 Go de Sosh est proposé à 15,99 euros par mois.

Une enveloppe de data plus que suffisante

Avec ce forfait mobile, Sosh ne lésine pas sur la quantité de données 4G : vous aurez ainsi droit à une enveloppe de 130 Go, ce qui vous permettra de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne ou encore de regarder des contenus en streaming. Vous aurez aussi la possibilité de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils si besoin, dans les situations où la connexion Wi-Fi laisse à désirer — ou si vous n’êtes pas chez vous. Si vous épuisez toute cette quantité de 4G avant la fin du mois, sachez que le débit sera réduit au-delà de ces 130 Go.

Si vous avez prévu un voyage à l’étranger, notez aussi que vous aurez droit à une enveloppe de 20 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM pour pouvoir continuer à utiliser votre forfait hors de la France métropolitaine de manière confortable.

La qualité du réseau Orange

Avec le forfait de Sosh, vous aurez aussi droit aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Et ce, sans craindre un problème de réseau.

En parlant de réseau, justement, Sosh appartenant à Orange, vous pourrez bénéficier des infrastructures de l’opérateur français et profiter du meilleur débit possible, quelle que ce soit votre position géographique dans l’Hexagone. Non seulement Sosh propose une couverture réseau de plus de 99 % de population, mais vous pourrez aussi profiter de débits de 110 Mb/s en téléchargement et 18 Mb/s en envoi en moyenne.

Comment conserver son numéro ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO : on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Pour comparer les forfaits du moment

Si vous souhaitez découvrir les meilleures offres du moment en matière de forfait mobile, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des forfaits 4G sans engagement.

