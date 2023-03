Lenovo Tab P11 Plus : cette tablette avec écran 2K chute à un prix vraiment accessible

Envie d’une tablette pour toute la famille ? La Lenovo Tab P11 Plus semble le choix idéal. Elle est efficace, endurante et ne coûte pas plus de 200 euros en ce moment sur Amazon.

Les tablettes Android sont nombreuses, mais certaines méritent plus d’attention que d’autres, comme la Tab P11 Plus. Cette tablette conçue par Lenovo offre une belle qualité d’affichage, avec une expérience utilisateur agréable au quotidien et peut tenir plus d’une journée sans problème. Ses nombreux atouts en fait un bon investissement, surtout qu’elle revient à moins de 200 euros grâce à cette offre.

Les points forts de la Tab P11 Plus

Un bel écran de 11 pouces avec une définition 2K

Un SoC efficace : Helio G90T

Une autonomie solide

Au lieu d’un prix barré de 269,20 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Plus (2021) se trouve aujourd’hui en promotion à 199,99 euros sur Amazon.

Une conception soignée, avec un bel écran

La Tab P11 Plus de Lenovo présente de bons arguments, et cela, même face au modèle Pro. Elle prend des allures premium et possède un châssis en aluminium au look bicolore à l’arrière. Une fois allumée, la Tab P11 Plus propose une bonne expérience visuelle avec son écran IPS de 11 pouces affichant une définition 2K (soit 2 000 x 1 200 pixels). Malgré l’absence de l’Oled, pour cette tranche tarifaire, la qualité d’image est au rendez-vous et sera idéal pour regarder du contenu.

Sa dalle affiche des bordures peu épaisses sur quatre côtés et offre un rapport écran-affichage de 85 %. De plus, il sera possible de l’utiliser à l’extérieur grâce à la luminosité de 400 nits de son écran. La marque propose même un son Dolby Atmos grâce aux quatre haut-parleurs offrant une expérience audio plus immersive.

Suffisante pour les besoins de toutes et tous

En termes de performance, la Lenovo Tab P11 Plus s’appuie sur le processeur MediaTek Helio G90T, couplé avec 4 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est pas la plus véloce, mais elle assure une expérience utilisateur fluide sous Android, avec tout même quelques ralentissements pouvant intervenir, notamment avec les jeux 3D. Elle sera plus à l’aise pour la lecture de vidéo, surfer sur le net, etc.

Et pour tenir la cadence, la tablette de Lenovo intègre une batterie de 7 700 mAh. D’après le constructeur, il sera possible de jouer pendant 15 heures. Dans les faits, elle peut tenir une bonne journée d’utilisation, voire deux si vous avez une utilisation plus modérée. En revanche, la charge se fait lentement. Vous pourrez également passer des appels visio avec vos proches grâce à sa caméra selfie de 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière. À noter, elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage, selon vos besoins.

