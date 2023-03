L’iPhone 14 baisse considérablement son prix, mais l’offre n’est valable qu’aujourd’hui

La crise sanitaire et l'inflation ont fortement bousculé le marché de la high-tech. Composants, consoles et smartphones n'ont pas échappé à la hausse des prix et c'est notamment le cas de l'iPhone 14 dont le modèle d'entrée de gamme dépasse les 1 000 euros. Vous pouvez tout de même trouver le dernier smartphone d'Apple avec une petite réduction un peu partout. Cependant, cette fois, son prix va passer de 1 019 euros à 799,99 euros grâce à cette offre.

Rien de nouveau sous le soleil avec l’Apple iPhone 14 qui ne marque pas la rupture avec l’iPhone 13, mais qui reste au moins un excellent smartphone concurrençant les rois d’Android. Son tarif est cependant prohibitif, d’autant plus qu’il n’apporte rien de significatif par rapport à son prédécesseur, si ce n’est un indice de réparabilité supérieur. Mais, ce n’est pas tous les jours que l’iPhone 14 est moins cher de plus de 200 euros, alors autant en profiter !

Les atouts de l’Apple iPhone 14

Le design premium

La puissance de la puce A15 Bionic

L’autonomie de compétition

Au lieu de 1 019 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez Rakuten grâce au code promotionnel RAKUTEN15. Cette promotion est valable seulement pour le coloris mauve.

Un iPhone sorti des fonds de tiroirs

Si l’iPhone 14 a un air de déjà-vu, c’est tout à fait normal : son design reprend trait pour trait et même jusqu’à l’encoche celui de l’iPhone 13. On ne va pas s’en plaindre puisque la prise en main est excellente et avec ces finitions, on sent vraiment qu’on tient un smartphone premium au bout des doigts. S’il y a bien une grande différence avec l’iPhone 13, c’est l’indice de réparabilité qui a été rehaussé, passant de 6 à 7/10.

L’écran de 6,1 pouces est une dalle emblématique Super Retina XDR OLED avec une résolution de 2532 x 1170 pixels, ce qui donne une haute densité de pixels établie à 460 ppp. Quant au taux de rafraîchissement, il ne dépasse pas les 60 Hz et c’est dommage, le framerate de 120 Hz est réservé pour les modèles Pro et Pro Max et plusieurs modèles concurrents sont capables de proposer une fréquence d’images de 90 Hz. La luminosité maximale a été mesurée à 816 cd/m², celle-ci est d’ailleurs calibrée automatiquement selon votre environnement grâce à True Tone.

Une batterie beaucoup plus endurante

Au niveau du processeur, l’iPhone 14 reprend la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro, équipée de six cœurs CPU et de cinq cœurs GPU. Vous pourrez lui demander n’importe quoi, l’iPhone 14 le fera sans suer, c’en est presque insolent. Mais même en prenant sa puissance en compte, la puce A15 Bionic commence à accuser un retard vis-à-vis des autres SoC concurrents, tels que le Snapdragon 8 Gen 2 du Samsung Galaxy S23. De toute manière, l’A15 Bionic est tellement au point que vous ne verrez aucune différence avec l’A16 qui équipe les modèles Pro et Pro Max.

Enfin, on peut noter une grosse amélioration de l’autonomie. Ce critère qui était autrefois le point noir des iPhone est désormais devenu leur force et cela se vérifie avec la batterie capable de tenir deux journées consécutives en utilisation moyenne. Vous pouvez également compter sur une charge rapide, qui ne l’est pas tant que ça, de 25 W. En revanche, nous sommes encore et toujours sur un port Lightning, mais promis, c’est le dernier iPhone avec une connectique de ce genre.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l'Apple iPhone 14.

Afin de comparer l'Apple iPhone 14 avec d'autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

