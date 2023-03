À ce prix, l’iPhone 12 Mini est idéale pour profiter d’iOS sans casser sa tirelire

Avec les iPhone 14 et notamment le modèle Plus, Apple a mis fin à sa série d'iPhone Mini. Si vous appréciez ce format, sachez que l'iPhone 12 Mini est actuellement proposé à 549 euros sur Cdiscount, contre 809 euros à sa sortie.

Pour les personnes souhaitant découvrir l’expérience iOS à prix réduit, l’iPhone SE 5G (2022) est la seule porte d’entrée « abordable » dans le catalogue actuel d’Apple, mais vous devrez faire des concessions. Cependant, il est aussi possible de se diriger vers d’anciens modèles premium, vendus beaucoup moins cher qu’à leur lancement, comme c’est le cas aujourd’hui de l’iPhone 12 Mini. Ce petit smartphone de la Pomme a de bons restes et propose le même design que les versions plus récentes, le tout pour moins de 550 euros.

L’iPhone 12 Mini en quelques mots

De belles finitions sur un format compact très pratique

Un écran OLED de qualité

Une expérience utilisateur fluide avec iOS

Vendu en 2020 à 809 euros, l’iPhone 12 Mini (64 Go) est aujourd’hui bien plus accessible grâce à cette offre Cdiscount : il revient à seulement 549 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 12 Mini d’Apple. Le tableau s’actualise automatiquement.



Un format apprécié par les petites mains

Face au SE 3, l’iPhone 12 Mini plaît pour sa face avant plus agréable à regarder avec ses bordures fines. Grâce à son petit format et son écran de 5,4 pouces, les petites mains peuvent accéder à l’ensemble des boutons et de l’écran sans problème. Sa dalle OLED propose une définition Full HD de 2 340 x 1 080 pixels et fait un superbe travail sur la luminosité et le contraste, pour un confort visuel au rendez-vous, malgré la petite taille de l’écran.

Côté performance, le 12 Mini intègre la puce A14 Bionic. Elle assure encore aujourd’hui de bonnes performances. Puis, Apple propose généralement plus de cinq ans de mise à jour, il devrait donc tenir un bon moment. Pour le moment, vous pouvez profiter d’iOS 16, une interface toujours agréable et simple à utiliser, avec l’écran de verrouillage personnalisable et ses autres fonctions. Notez que le 12 Mini à également de la compatibilité avec le réseau 5G.

Avec quelques limites

L’autonomie réduite est l’un des quelques défauts de l’iPhone 12 mini. La batterie du smartphone tient facilement une journée, mais seulement si votre utilisation quotidienne est modérée. Il sera donc indispensable de le recharger au moins une fois par jour. Une concession malheureusement nécessaire afin de proposer un format aussi compact. Et avec un chargeur USB-C 20 W, il va pouvoir récupérer 60 % d’énergie en 30 minutes

Quant à la photo, l’iPhone 12 Mini se compose d’un double appareil photo 12 mégapixels, doté respectivement d’un objectif grand-angle et ultra grand-angle. Pas de téléobjectif x3 ni de capteur LiDAR comme sur les modèles Pro de 2020, mais les photos sont globalement de très bonne qualité de jour, et le mode nuit arrive à être efficace.

Pour en savoir davantage, retrouvez notre test complet sur l’iPhone 12 Mini d’Apple.

Si le smartphone d’Apple ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles compacts. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs téléphones de 5 à 6 pouces en 2023.

