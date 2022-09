Pourcentage de batterie sur iOS 16 : les iPhone oubliés ne le resteront pas longtemps

La bêta d'iOS 16.1 est sortie avec son lot de surprises. Le pourcentage de batterie en est une : celui-ci arrive sur les iPhone qui avaient été oubliés. Une nouvelle option permet également réduire l'empreinte carbone de l'utilisateur.

Au lancement d’iOS 16, ce fut un peu la douche froide pour de nombreux possesseurs d’iPhone. Le fameux retour de l’indicateur du pourcentage de batterie en barre d’état ne faisait qu’un semi come-back puisque plusieurs modèles n’ont pas pu en profiter. Fort heureusement, il semblerait qu’il s’agissait d’une situation temporaire.

En effet, on apprend ce jour par l’intermédiaire d’un Tweet ou encore du forum du site américain Mac Rumors que celles et ceux qui ont installé la bêta 1 d’iOS 16.1 sur leurs iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone XR et iPhone 11 ont finalement vu arriver la fonctionnalité sur leurs appareils.

Un manque de place

À l’arrivée, tous les iPhone qui n’y avaient pas le droit à la sortie devraient donc pouvoir en profiter. Pour rappel, Apple avait décidé en 2017 de supprimer cet élément d’interface afin de faire de la place à l’encoche et son Face ID. Pour contourner cette limitation, la firme à la pomme a tout simplement décidé d’intégrer le pourcentage de la batterie dans l’icône en forme de pile.

Rappelons en outre que les appareils ne possédant pas Face ID et sa fameuse encoche (on ne parle pas ici de l’iPhone 14 Pro) affichent toujours le pourcentage de batterie.

Toujours sur le thème de la gestion de l’alimentation, iOS 16.1 intègre un nouveau réglage intitulé « charge à l’énergie propre ». Celui-ci est censé « réduire votre empreinte carbone » en « chargeant de manière sélective lorsque de l’électricité à faible émission de carbone est disponible. »

À ce stade, difficile d’imaginer comment Apple compte s’y prendre. Si on lit dans les petites lignes, Apple compte « optimiser le temps de chargement quand le réseau électrique utilise des énergies plus propres ». On peut donc imaginer une charge plus lente quand ça n’est pas le cas et une charge à pleine puissance une fois les conditions réunies. À voir également si Apple compte se baser sur un système d’heures pleines et d’heures creuses ou encore s’ils seront capables d’anticiper le moment où le réseau est le plus propre ou pas.

Si pour l’heure, la fonctionnalité n’est proposée qu’aux États-Unis, on peut aussi se demander ce qu’il se passera si vous habitez dans un pays où l’énergie est par essence (vous l’avez ?) très carbonée, comme la Pologne en Europe par exemple.

