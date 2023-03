À peine sorti, l’ultra puissant MacBook Pro M2 Pro est déjà 200 € moins cher

En janvier, Apple a annoncé le lancement de son nouveau MacBook Pro doté de la puissante puce M2 Pro. Deux mois après cette sortie très attendue, cet ultraportable bénéficie déjà d'une promotion de 200 euros : il est donc disponible à 2 199 au lieu de 2 399 euros chez E.Leclerc.

Le 17 janvier dernier, Apple a annoncé la sortie de ses nouveaux MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 pouces, équipés des puces ultra performantes M2 Pro et M2 Max. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque à la Pomme n’a pas lésiné sur la puissance, ce qui devrait ravir les créatifs, qui ont souvent besoin d’une machine très performante. Le MacBook Pro 14 M2 Pro s’adresse, par exemple, plus particulièrement aux utilisateurs ayant des exigences très élevées dues à leurs activités qui requièrent de hautes performances (monteurs vidéo, développeurs…). Naturellement, la fiche technique de cet ultraportable a un coût, et il est très élevé. Heureusement, une promotion de 200 euros vient actuellement adoucir la facture.

Les points forts du MacBook Pro M2 Pro

Des finitions toujours aussi soignées

Un superbe écran mini-LED de 14,2 pouces + 120 Hz

L’ultra puissante puce M2 Pro

Habituellement affiché à 2 399 euros, comme c’est le cas sur le site d’Apple, le MacBook Pro 14 M2 Pro est désormais proposé à 2 199 euros chez E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le MacBook Pro 14 M2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple MacBook Pro 14 M2 Pro 2023 au meilleur prix ?

Un design toujours aussi bien maîtrisé

Ce n’est plus une surprise : Apple n’est pas friand des grands changements de design pour ses gammes de MacBook. Il est donc fréquent de voir de nouvelles références copier le look de ses prédécesseurs. Le MacBook Pro 14 M2 Pro ne fait pas exception et ressemble à s’y méprendre au MacBook Pro de 2021. On aura donc droit au même châssis en aluminium résistant, mais surtout à des finitions toujours aussi excellentes. On remarque aussi le retour de l’encoche sur l’écran, qui est tout de même un peu trop grande. Concernant le clavier et le trackpad, ceux-ci seront toujours aussi agréables à prendre en main. Seul bémol de ce design : l’épaisseur du MacBook Pro, qui est bien plus élevée que celle d’un MacBook Air, par exemple, ce qui le rend un poil plus lourd que ses congénères.

L’écran est de son côté toujours aussi sublime avec sa dalle mini-LED Liquid Retina XDR, proposant une définition de 3024 par 1964 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. On a donc là un écran très bien calibré, qui promet une excellente luminosité et des contrastes très agréables qui se rapprocheraient même de ceux assurés par l’OLED.

Une puce puissante… voire trop ?

C’est le principal point fort du MacBook Pro 14 M2 Pro : l’ultraportable embarque la puce M2 Pro, basée sur une architecture plus récente que la M1 Pro, qui était déjà excellente de son côté. Désireuse de proposer 20 à 30 % de gain par rapport à la génération précédente, Apple a choisi d’augmenter le nombre de cœurs : la puce M2 Pro compte désormais jusqu’à 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, contre 10 et 16 pour la M1 Pro. Le résultat est tout simplement bluffant. La puissance du MacBook ainsi décuplée conviendra tout particulièrement aux créatifs, comme les monteurs vidéo et les architectes, ou encore aux développeurs. Les différentes tâches gourmandes s’enchaîneront sans aucun ralentissement, et sans surchauffe de la machine, qui restera tout à fait silencieuse. En revanche, ces performances seront peut-être trop élevées, voire démesurées pour la plupart des usages lambdas. Le MacBook Air doté de la puce M2, moins coûteux, pourrait par exemple davantage convenir aux utilisateurs moins exigeants.

Autrement, cette puce permet l’arrivée du Wi-Fi 6E, qui promet en théorie de meilleures vitesses de transfert et une latence réduite grâce au recours à la bande des 6 GHz. Mais, le résultat est cependant encore perfectible.

Une meilleure autonomie

Concernant son autonomie, le MacBook Pro 14 M2 Pro fait mieux que la précédente version du MacBook Pro doté des puces M1 Pro ou M1 Max. La batterie pourra ainsi largement tenir une grosse journée sur une seule charge. La compatibilité MagSafe sera évidemment présente pour une recharge rapide. Enfin, la connectique de ce MacBook Pro 14 est plutôt fournie avec trois ports USB/Thunderbolt, un port MagSafe, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte SD et une prise jack.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du MacBook Pro 14 M2 Pro réalisé par nos confrères de Numerama.

Si vous hésitez encore et que vous souhaitez découvrir les autres références d’ultraportables d’Apple, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant quel MacBook ou Mac choisir.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !