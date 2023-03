L’excellent Google Pixel 6 est quasi à moitié prix, mais seulement aujourd’hui

Le Google Pixel 6 reste, deux ans après sa sortie, l'un des meilleurs photophones du marché. Il est d'ailleurs possible de le trouver à un excellent prix actuellement : Rakuten le propose à seulement 345 euros, contre 649 euros à son lancement.

Si le récent Google Pixel 7 a récolté l’excellente note de 9/10 au terme de notre test, son prédécesseur, le Pixel 6, n’est pas pourtant entré dans la catégorie des smartphones démodés, bien au contraire. Lui aussi avait obtenu la note de 9/10 dans nos lignes, et un an et demi après sa sortie, ce modèle est toujours aussi recommandable, notamment grâce à ses excellentes capacités en photo. Il est d’ailleurs encore plus digne d’intérêt actuellement puisque son prix baisse de plus de 300 euros grâce à cette offre.

Les avantages du Google Pixel 6

Un excellent photophone

Une dalle OLED FHD+ rafraîchie à 90 Hz

Une performante puce Google Tensor

Lancé à 649 euros, le Google Pixel 6 est désormais proposé à 345 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN20, avec expédition depuis la France. En adhérant au Club R, vous pourrez également obtenir 18,25 euros offerts pour votre prochaine commande sur le site.

On peut le trouver moins cher, à 337 euros, toujours en utilisant le code promo RAKUTEN20, mais l’expédition se fait depuis la Chine.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 6. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 6 au meilleur prix ?

Un photophone toujours aussi performant

Choisir le Google Pixel 6 pour ses capacités en photo est totalement justifié. Ce smartphone embarque deux capteurs, un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, nichés au cœur d’une large bande traversant le dos de l’appareil de gauche à droite ; un design plutôt étonnant, mais ce parti pris de la marque permet avant tout au smartphone de rester stable lorsqu’il est posé sur une table. Les clichés capturés sont d’une grande qualité, offrant des résultats riches en détail et contraste, y compris sous une luminosité plus faible. Le rendu des couleurs est quant à lui très naturel, et le mode nuit est très efficace. On a donc là un module photo très bien conçu, même s’il est moins complet que celui du modèle Pro, qui intègre un téléobjectif en plus. Son ultra grand-angle est de son côté perfectible : une perte de netteté pourrait être remarquée si l’on zoome dans certains angles, ou encore sur les clichés capturés la nuit.

Le Pixel 6 propose aussi plusieurs autres fonctionnalités que l’on ne trouve pas sur tous les smartphones, même les plus premiums. Par exemple, on a droit à un capteur autofocus laser, un capteur spectral de scintillement ainsi qu’à une stabilisation optique de l’image. L’utilisateur peut même personnaliser les clichés capturés grâce aux algorithmes de Google, lesquels permettent notamment de déflouter des visages en mouvement, ou bien d’effacer des personnes d’une photo. Autrement, le Pixel 6 est aussi capable de filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Google propose ses propres puces

Outre ses qualités en photo, le Google Pixel 6 dispose d’un écran de 6,4 pouces, moins compact que les autres versions donc, mais qui se défend bien avec sa dalle AMOLED Full HD+ rafraîchie à 90 Hz. Concernant ses performances, le Pixel 6, tout comme le Pixel 6 Pro sorti au même moment, n’intègre pas de puce Snapdragon comme ce fut le cas pour les anciennes références de la marque. Google a choisi d’intégrer sa propre puce maison, le Google Tensor.

Ce processeur met l’accent sur l’intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google, dont de nouvelles possibilités permises par l’application de l’appareil photo. Le Pixel 6 ne brillera toutefois pas vraiment face aux smartphones auxquels nous l’avons opposé au niveau des benchmarks lors de notre test, mais ses performances seront tout à fait satisfaisantes dans une utilisation classique. Le smartphone a en revanche plus de mal à faire tourner certains jeux exigeants. En effet, la plupart des jeux ne dépassent pas les 30 FPS.

Une autonomie qui ne déçoit pas

Concernant son autonomie, le Google Pixel 6 intègre une batterie de 4 614 mAh, ce qui lui permet de tenir durant une journée avant de devoir passer par la case recharge. S’agissant de cette dernière, justement, une charge rapide de 30 W est de la partie, mais qui se révèle tout de même un peu lente : en 30 minutes, on ne récupère que 39 % de batterie. Une recharge complète prend 2h au total.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Google Pixel 6, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones pour la photo en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.