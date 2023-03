À peine sortie, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro coûte déjà 100 € de moins

Le Redmi Note 12 Pro est le nouveau midship killer de Xiaomi. Comme ses prédécesseurs, il propose une expérience fluide sans trop de compromis, et surtout pour un prix relativement bas. Aujourd’hui, il passe de 399 euros à 294 euros sur AliExpress.

Officialisée en octobre 2022, la nouvelle série Redmi de Xiaomi est enfin disponible en Europe. Cette douzième génération a de bons arguments pour plaire et offre un très bon rapport qualité-prix, peu importe le modèle. Le Redmi Note 12 Pro lui coche bien des cases pour combler vos besoins. Il se négocie aujourd’hui à moins de 300 euros grâce à cette offre spéciale.

Quels sont les atouts du Redmi Note 12 Pro ?

Une dalle Oled de 6,7 pouces FHD+ en 120 Hz

Un SoC efficace : MediaTek Dimensity 1080

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide 67W

Dans sa version 8 + 128 Go, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est proposé à 399,99 euros, mais sur AliExpress, il est possible de l’obtenir à seulement 294,99 euros en appliquant le coupon vendeur d’une valeur de 50 euros, et le code AEFR55 qui permet d’économiser 55 euros sur la facture.

Le milieu de gamme par excellence

Sur ce Redmi Note 12 Pro, Xiaomi propose un design travaillé avec des tranches plates pour une meilleure préhension en main. Même avec son écran de 6,67 pouces, il est agréable en main grâce à ses 187 g et son épaisseur de 7,9 mm. Le Redmi Note 12 Pro a le mérite de proposer une dalle Oled en Full HD+, idéale pour consulter du contenu multimédia. Vous avez donc droit à des contrastes infinis et une excellente fluidité à l’usage grâce à un taux rafraîchissement à 120 Hz.

En photo, il s’équipe d’un IMX 766 avec OIS, soit un capteur de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle et le macro de 2 mégapixels. Si nous ne l’avons pas encore testé, on regrette la présence du mode macro, qui est très anecdotique. Dans de bonnes conditions, il devrait offrir de jolis clichés grâce son capteur principal.

Sans trop de compromis

Concernant les performances, le processeur Dimensity 1080 de MediaTek est à l’animation avec ici 8 Go de mémoire vive. Une puce milieu de gamme qui suffit amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche et même faire tourner quelques jeux 3D. Côté logiciel, il est livré avec l’interface maison, MIUI 13 sous Android 12. Il est aussi compatible avec le réseau 5G.

Xiaomi ne lésine pas sur l’autonomie et propose sur son Redmi Note 12 Pro une grosse batterie de 5 000 mAh — de quoi tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Pour le recharger, il troque la charge 120 W du modèle Plus pour une charge de 67W. Vous allez pouvoir récupérer 100 % en une quarantaine de minutes C’est toujours mieux que certains téléphones haut de gamme qui se cantonnent par exemple à 25 W.

Pour découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

