Le Samsung Galaxy A54 sorti l’année dernière ne coûte déjà plus que 200 € grâce aux French Days

Le Samsung Galaxy A54, un excellent smartphone milieu de gamme du cru de 2023. Il est encore plus intĂ©ressant cette annĂ©e, puisqu’il passe de 499 euros au lancement Ă seulement 201 euros aujourd’hui pour les French Days.

Le Samsung Galaxy A54 fait sans conteste partie du cerclĂ© assez fermĂ© des smartphones proposant un excellent rapport qualitĂ©/prix. Il faut dire qu’il cumule les atouts : Ă©cran AMOLED Ă 120 Hz, autonomie gĂ©nĂ©reuse, design premium… et prix contenu. S’il vous intĂ©resse, sachez qu’il est actuellement proposĂ© avec 300 euros de moins par rapport Ă son prix de lancement, tout ça grâce aux French Days.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy A54

L’Ă©cran Super AMOLED FHD+ Ă 120 Hz

Les deux jours d’autonomie

L’efficacitĂ© du capteur principal de 50 Mpx

Lancé à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 est actuellement disponible en promotion à seulement 201 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 15DES129.

Un smartphone milieu de gamme aux airs de premium

Le Samsung Galaxy A54 a beau ĂŞtre prĂ©sentĂ© comme un smartphone milieu de gamme, sa fiche technique ressemble plutĂ´t Ă celle d’un modèle premium. Son Ă©cran Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces, rafraĂ®chi Ă 120 Hz et bĂ©nĂ©ficiant d’une luminositĂ© maximale de 1275 cd/m², justifie Ă lui seul cette affirmation.

Son dos en verre, son petit format et ses protections rassurantes (IP 68 et Gorilla Glass 5) font aussi partie de ses atouts, d’autant plus que son design ressemble Ă celui du S23, ce qui n’est clairement pas pour nous dĂ©plaire. Notez tout de mĂŞme que le dos a tendance Ă prendre les traces de doigts, mais ce n’est pas non plus très perturbant.

Des performances correctes pour le prix

CĂ´tĂ© performances, le Galaxy A54 se montre correct grâce Ă sa puce Exynos 1380, Ă©paulĂ©e par 8 Go de RAM. Si elle n’est pas assez puissante pour jouer Ă des jeux 3D gourmands avec des graphismes poussĂ©s Ă leur maximum, elle garantit tout de mĂŞme une bonne fluiditĂ© pour les tâches classiques et un minimum de ralentissements.

Le Samsung Galaxy A54 intègre par ailleurs la dernière mouture de l’interface de la marque, One UI 5.1 (Android 13), et profite de ce qui se fait de mieux en matière de suivi logiciel sur Android puisqu’il bĂ©nĂ©ficie de quatre ans de mises Ă jour majeures et cinq ans de patch de sĂ©curitĂ©. CĂ´tĂ© photo, retenons avant tout le capteur principal de 50 Mpx qui promet une colorimĂ©trie bien flatteuse. Enfin, n’oublions pas l’autonomie gĂ©ante de ce smartphone qui est capable de tenir deux journĂ©es sans souci avec un usage modĂ©rĂ©.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A54.

