À -30 %, cet écran gaming incurvé 31 pouces (QHD et 165 Hz) va ravir les gamers

Pour profiter de la meilleure expérience en jeu, il faut vous équiper d'un écran doté d'une haute résolution et d'un taux de rafraîchissement élevé. C'est le cas de cet écran Gigabyte qui passe de 399 euros à 289,90 euros.

Si vous recherchiez un écran de bonne qualité pour jouer à des jeux vidéo, et cela, dans les meilleures conditions possibles, la marque Gigabyte à de quoi satisfaire vos envies. Avec une grande dalle incurvée, un temps de latence minime (1 ms) et un taux de rafraîchissement élevé, le modèle M32QC a des caractéristiques idéales pour tout joueur et joueuse souhaitant un moniteur complet et performant. Il profite en ce moment d’une belle réduction de 110 euros sur son prix d’origine.

Un bon écran gaming pour…

Une définition QHD sur une dalle incurvée de 31 pouces

Son taux de rafraîchissement à 165 Hz + temps de réponse à 1 ms

Sa compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro

Proposé à 399,99 euros, l’écran PC Gigabyte M32QC profite en ce moment de près de 30 % de remise pour se trouver à présent à 289,90 euros sur le site Rue du Commerce.

Une excellente expérience en jeu

Ce moniteur Gigabyte M32QC se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeant(e)s qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres : on retrouve un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms.

Un écran ultra-réactif, qui est complété par la technologie AMD FreeSync Premium Pro. Cette dernière permet de garantir des images fluides et sans distorsions.

Une grande dalle immersive avec une résolution au top

Il faudra prévoir assez de place sur votre bureau, puisque sa diagonale mesure 31,5 pouces. Ce moniteur utilise une dalle VA incurvée 1500R, avec des bordures fines sur trois côtés pour garantir une meilleure immersion en jeu et offrir un meilleur confort visuel.

Autrement, il propose une définition QHD 2560 × 1440 pixels. C’est une résolution très appréciée des joueurs et des joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Enfin, au niveau de la connectique, on a droit à deux ports HDMI, deux ports USB 3.0, un port USB-C, un DisplayPort et une prise casque audio.

