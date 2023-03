Les nouveaux écouteurs sans fil premium de OnePlus (avec ANC) sont déjà en promotion

Les OnePlus Buds Pro 2 sont les nouveaux écouteurs haut de gamme de la firme chinoise. Ces true wireless apporte une meilleure qualité sonore, et se négocient déjà à un prix plus bas : 152,66 euros contre 179 euros.

Après avoir lancé une première paire d’écouteurs haut de gamme, la marque chinoise OnePlus a dévoilé leur successeur : les OnePlus Buds Pro 2. Ils offrent une qualité audio soignée, avec une compatibilité Bluetooth multipoint et de nombreuses fonctionnalités. À peine sortie, les voilà déjà 15 % moins chers sur Amazon.

Quels sont les atouts des OnePlus Buds 2 Pro ?

Des écouteurs qui assurent un bon confort d’utilisation ;

Une très bonne qualité sonore ;

La présence du Bluetooth multipoint.

Proposés au prix de 179 euros, les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 2 bénéficient de 15 % de réduction et se trouvent désormais à 152,66 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les OnePlus Buds Pro 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus Buds Pro 2 au meilleur prix ?

Des écouteurs agréables à porter

Les OnePlus Buds Pro 2 ressemblent à la première génération, avec un format intra-auriculaire et des tiges en plastique brillant. Un choix de design qui permet aux écouteurs sans fil de se distinguer de la concurrence. Une fois dans les oreilles, ils sont plutôt agréables à porter et offrent un bon maintien. Même en cas d’activité plus prononcée, les écouteurs restent bien ancrés dans les conduits auditifs sans perturbation notable. Ils sont d’ailleurs résistants aux éclaboussures et à la pluie ou la sueur.

Quant au boîtier qui accueille les oreillettes, il prend un format similaire à celui de la première version. L’étui vous offre jusqu’à 25 heures de lecture de musique, et si vous êtes pressé, 10 minutes de recharge suffisent pour récupérer 60 % d’énergie. Autrement, l’autonomie des écouteurs est de 6 heures avec le mode réduction de bruit et 9 heures sans réduction de bruit. Durant notre test, nous avons plutôt obtenu une autonomie entre 4 et 5 heures avec la réduction de bruit activée.

Une qualité audio réussie

Du fait de leur format intra-auriculaire, ils assurent une bonne isolation passive et comme la première génération, les OnePlus Buds Pro 2 sont dotés de plusieurs microphones pour offrir une réduction active des bruits ambiants. Dans l’ensemble, les oreillettes parviennent bien à réduire les sons les plus sourds et les plus constants, comme les bruits d’un ventilateur ou le ronronnement de la circulation au loin. Ils sont en revanche à la peine pour les voix et sont loin d’être au niveau de ce que proposent les cadors du marché. Un mode transparence est aussi de la partie. Il se montre suffisamment efficace pour vous permettre d’entendre mieux l’environnement qui vous entoure.

C’est sur la partie audio que cette deuxième génération fait mieux. Les Buds Pro 2 de OnePlus sont chacun dotés de deux transducteurs dynamiques conçus en partenariat avec la marque d’enceintes danoise Dynaudio. Ils offrent une bonne dynamique sonore avec un accent mis sur les basses fréquences pour apporter de la profondeur, mais également sur les médiums pour distinguer assez nettement les voix. Ils proposent un son chaleureux et largement personnalisable dans l’application HeyMelody grâce à un égaliseur.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test sur les OnePlus Buds Pro 2.

Si vous voulez comparer les OnePlus Buds Pro 2 avec d’autres références et découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).