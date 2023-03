La 8K débarque dans votre salon avec ce TV LG 65 pouces à 999 € (-60 %)

Elles ne sont pas encore très répandues mais les télévisions 8K sont déjà sur le marché, le problème étant qu'elles sont en général très onéreuses. Et, si vous voulez que l'amélioration soit visible sur le rendu de l'image par rapport à une TV 4K, il faudra se tourner vers un écran d'au moins 65 pouces. Cela tombe bien puisqu'une TV 8K de LG cochant les bonnes cases profite d'une promotion exceptionnelle grâce aux ventes flash du printemps d'Amazon, faisant passer son prix de 2 499 euros à 999 euros.

On entend de plus en plus parler de la 8K, que ce soit avec des TV qui assurent ce rendu ou les consoles de dernière génération qui sont capables de tourner en 8K native. Bien qu’elle soit destinée à se démocratiser un jour, cette technologie reste coûteuse aujourd’hui mais il est toujours possible de mettre la main sur un écran 8K à un prix réduit grâce à différentes promotions. C’est le cas aujourd’hui avec les ventes flash du printemps d’Amazon qui appliquent une réduction de 60 % sur cette TV 8K de 65 pouces de LG.

La LG 65NANO966 en quelques points

Un écran de 65 pouces en résolution 8K

La prise en charge du HDR10 et du Dolby Atmos

Les fonctions d’une Smart TV

Au lieu de 2 499 euros habituellement, la LG 65NANO966 est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez Amazon.

La 4K a trouvé son successeur

Cette TV LG 65NANO966 arbore un écran de 65 pouces (164 cm de diamètre) en résolution 8K (7 680 x 4 320 pixels) mais se contente d’un affichage basique par rétroéclairage LED. Pas de QLED ou d’OLED, il manque donc encore un petit quelque chose pour avoir le nec plus ultra de l’affichage TV, mais cela lui empêche au moins d’avoir une consommation électrique monstrueuse. Et en temps de flambée des coûts de l’énergie, c’est un argument qui tombe à pic.

La LG 65NANO966 profite tout de même de traitements d’images sublimant son affichage, comme la technologie NanoCell qui offre des couleurs pures et raffinées tout en conservant un bon angle de vision. On retrouve également le format HDR10 qui étend la plage de luminosité pour faire ressortir les contrastes et donner un rendu plus dynamique. Enfin, la partie audio prend en charge le format Dolby Atmos pour se croire comme au cinéma dans son salon. Avec une barre de son, cette TV vous promettra une immersion incroyable.

Un tas de fonctionnalités sur cet écran 8K

À l’instar des autres écrans du moment, la LG 65NANO966 profite des fonctionnalités d’une Smart TV. Avec son logiciel WebOS 6.0, vous pourrez aisément naviguer vers vos plateformes de streaming favorites et binger sans concession sur Netflix, Disney+, Molotov, Hulu ou Amazon Prime Video. De plus, grâce à son processeur Alpha 9 Gen 4 AI 8K, tous les flux d’image seront upscalés en 8K, et ce, peu importe leur source. Cela s’applique donc aussi bien aux DVD, aux séries Netflix qu’aux jeux vidéo.

Parlons du gaming justement, avec ses quatre entrées HDMI 2.1 et la prise en charge de la VRR, la LG 65NANO966 est capable d’accueillir les consoles de la dernière génération mais pas pour du 4K 120 FPS. Mais, c’est en 8K et… 50 FPS que vous pourrez jouer, et seulement en théorie. En effet, le taux de rafraîchissement de cette TV n’est pas énorme, d’autant plus qu’il n’existe encore aucun jeu tournant en 8K nativement. Au mieux, les graphismes de votre jeu seront boostés grâce à la technologie NanoCell, mais il faudra faire l’impasse sur l’ultra-fluidité.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

