Xiaomi participe aux ventes flash d’Amazon : voici les 6 offres à ne pas manquer

Pendant les ventes flash d’Amazon, Xiaomi casse le prix de certaines de ses références. Dans cette sélection, vous trouverez les meilleurs produits du constructeur chinois aux meilleurs prix.

Pour le coup d’envoi du printemps, Amazon a débuté des ventes flash sur son site non exclusif à ses membres Prime. Cela vous donne l’occasion de faire de bonnes affaires, et si vous recherchez des produits Tech pas chers, c’est généralement vers Xiaomi qu’il faut se tourner. La marque a dégainé ses meilleures offres : smartphones, aspirateurs, caméras, on fait le tour des bons plans de la firme chinoise à ne pas manquer !

Les meilleures offres Xiaomi durant les ventes flash d’Amazon

Xiaomi Smart Band 7 Pro : un bracelet haut de gamme complet

Plus qu’un simple traqueur d’activité, le Xiaomi Smart Band 7 Pro a des allures de montre connectée avec un écran plus large, et son format tout en longueur. Plus haut de gamme que ses confrères, il propose enfin une fonction qui manquait cruellement sur les autres bracelets connectés de la marque, à savoir une puce GPS. Il offre donc un suivi plus précis et devient plus intéressant avec 25 % de remise.

Les points forts du Smart Band 7 Pro

Un écran Amoled plus large de 1,64 pouce

Une puce GPS intégrée pour un meilleur suivi

Un suivi d’activités efficace et une bonne autonomie

Lancé à 99,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 Pro est disponible en promotion à 75,24 euros sur Amazon.

Xiaomi 12X : un véritable flagship killer

Le Xiaomi 12X est une version un peu plus modeste dans la famille des Xiaomi 12. Aujourd’hui à moins de 400 euros, il a le mérite d’offrir une dalle Amoled FHD+ avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. Une fluidité assurée, qui s’accompagne d’un processeur efficace pour faire tourner n’importe quelle application, même des jeux 3D. Il a une batterie suffisante pour faire tenir le téléphone une journée. En cas d’utilisation intensive, sa charge rapide de 67 W va lui permettre de se recharger de 0 à 100 % en seulement 39 minutes, d’après la marque.

Les points forts du Xiaomi 12X

L’écran Amoled FHD+ à 120 Hz

Le SoC Snapdragon 870 efficace

La charge rapide de 67W

Sorti à 799,90 euros, le Xiaomi 12X a connu depuis de nombreuses promotions. Aujourd’hui, sur Amazon, on le retrouve à seulement 399,90 euros.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S : un aspirateur 2-en-1 efficace

Les robots aspirateurs sont d’excellents moyens de dispenser de passer l’aspirateur. Le Mi Robot Vacuum-Mop 2S de Xiaomi permet, en plus de chasser les poussières, de laver vos sols avec sa lavette en fibre intégrée. Il se repère facilement dans votre intérieur, et nécessite peu d’effort à fournir. Aujourd’hui, il se trouve actuellement 60 euros moins chers qu’à l’accoutumée.

Les points forts du Mi Robot Vacuum-Mop 2S

Un robot qui aspire et nettoie

Capable de cartographier l’environnement

Compatible Google Assistant et Alexa

Actuellement, l’aspirateur robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S passe de 299 à 239 euros sur le site Amazon.

Xiaomi Poco X5 Pro 5G : un smartphone équilibré

Il y a peu, le Poco X5 Pro 5G a rejoint le catalogue de la marque et dispose d’une fiche technique solide. Sa dalle offre une belle luminosité et son taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif est très appréciable. Il se montre efficace au quotidien, mais aura quelques difficultés pour faire tourner les jeux 3D dans les meilleures conditions graphiques. Endurant, le smartphone récupère en moins de 50 minutes 100 % de son autonomie. En promo, il sera combler les petits budgets à ce prix-là.

Les points forts du Poco X5 Pro 5G

Un écran Oled à 120 Hz

Un SoC taillé pour les tâches du quotidien

Une autonomie généreuse couplée à la charge rapide

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Poco X5 Pro 5G.

Dans sa version 8 + 256 Go, le Xiaomi Poco X5 Pro 5G est à 399,90 euros, mais en ce moment, il est affiché à 379,90 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi Smart Camera C400

Installer une caméra de sécurité chez soi n’a jamais été aussi facile ni même aussi abordable qu’avec Xiaomi. Sa référence Smart Camera C400 prend de peu place, et se connecte en quelques clics à son application dédiée pour avoir toujours un œil à la maison. C’est une solution efficace pour surveiller les alentours de votre domicile sans demander une grande somme.

Les points forts de la Smart Camera C400

Son format compat et discret

Enregistre des vidéos en 2,5K sur microSD ou dans le cloud

Détecte les mouvements, même de nuit

Avec un prix barré à 50,90 euros, la Xiaomi Smart Caméra C400 est remisée à 41,99 euros sur Amazon, soit 30 % d’économie sur la facture.

Xiaomi Redmi Watch 3 : l’Apple Watch de Xiaomi à petit prix

Xiaomi vient tout juste de présenter le successeur de la Redmi Watch 2. Ce nouveau modèle se rapproche un peu plus de la conception des Apple Watch, avec son format plus arrondis. La Redmi Watch 3 s’offre son plus grand écran de la gamme, avec une dalle Amoled de 1,75 pouce aux bordures assez fines. Elle est capable de compter le nombre de pas ou de mesurer la fréquence cardiaque, mais aussi une mesure de la saturation en oxygène dans le sang et même une puce GPS pour assurer un suivi précis durant vos entraînements. Quant à l’autonomie, le constructeur annonce 12 jours en usage classique, de 7 jours en usage intense et de 18 heures avec suivi GPS.

Les points forts de la Redmi Watch 3

Des finitions soignées

Un suivi complet côté santé et une puce GPS intégré

Une autonomie longue durée

Commercialisé à 149,99 euros, la Xiaomi Redmi Watch 3 est d’ores et déjà moins cher sur Amazon : 129,99 euros seulement.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

