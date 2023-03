Xiaomi 12T : ce flagship killer devient un excellent deal après 150 euros de remise

Si vous voulez un smartphone performant pour moins de 500 euros, nous avons le bon plan qu'il vous faut : le Xiaomi 12T est en ce moment en forte promotion chez Red By SFR et passe de 649 euros à seulement 499 euros.

Xiaomi est bien connue pour proposer une large gamme de smartphone pour tous les budgets. Avec son récent Xiaomi 12T, la marque offre une fiche technique qui se rapproche du haut de gamme, mais à prix contenu. C’est un excellent rapport qualité-prix, surtout qu’aujourd’hui, il profite d’une remise de 150 euros sur son prix grâce à cette offre.

Les points à retenir du Xiaomi 12T

Un écran Oled de 6,67 pouces à 120 Hz

De bonnes performances avec la puce Dimensity 8100

Une batterie conséquente associée à une charge ultra-rapide

Avec un prix de lancement à 649 euros, le Xiaomi 12T se trouve actuellement remisé à 499 euros sur le site Red by SFR.

Un joli smartphone inépuisable

Même sans l’appellation « Pro », le Xiaomi 12T n’a pas à rougir face à son grand frère, puisqu’ils partagent quelques points communs, à commencer par le design. Le Xiaomi 12T dévoile un dos mat du plus bel effet avec des arrondis maîtrisés sur les bords latéraux et les coins. Sa taille est similaire au Xiaomi 12T (163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm), et propose aussi un écran plat et le petit poinçon centré. Sa dalle est au même niveau que la version Pro : un grand écran Amoled de 6,67 pouces avec une définition de 2 712 x 1 220 pixels. Elle assure une très belle qualité d’image pour regarder vos contenus vidéo, avec en plus une compatibilité HDR. Xiaomi pense même à proposer du 120 Hz sur le modèle classique, pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

La firme chinoise tient également à satisfaire celles et ceux qui ont une utilisation intensive sur leur téléphone. Il est donc très appréciable de voir que, même sur le Xiaomi 12T, on a droit à une grosse batterie de 5 000 mAh pour être à l’aise une bonne journée loin d’une prise. Xiaomi va encore plus loin, en proposant aussi sur le modèle classique la charge de 120W. Durant notre test du Xiaomi 12T Pro, en 25 minutes le téléphone est passé de 10 à 100 %. Un bon score, qui devrait aussi être atteint par le Xiaomi 12T.

Un SoC moins puissant, mais qui tient la cadence

Pour baisser le prix de la facture, le Xiaomi 12T fait quelques concessions au niveau des performances et du module photo. Contrairement au 12T Pro, le Xiaomi 12T ne jouit pas d’une puce Qualcomm, le 8+ Gen 1, mais s’appuie sur la puce Dimensity 8100 de MediaTek. Un SoC légèrement moins puissant, certes, mais qui est capable de faire tourner l’ensemble des applications ou de jeux gourmands sans problème. Ce modèle tourne nativement sur Android 12 avec l’interface MIUI 13, mais via une mise à jour, il est possible de passer sur Android 13 avec MUI 14. À noter, le smartphone est également comptable avec le réseau 5G.

Autre différence, le module photo. Le Xiaomi 12T s’abstient de proposer le capteur de 200 mégapixels équipés sur le modèle Pro, et dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il n’atteindra pas le niveau de détails du 12T Pro, mais rendra de beaux clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies. On regrette de retrouver un mode macro, assez anecdotique.

Nous n’avons pas eu l’occasion de tester cette version, mais nous vous invitions à lire notre test sur le Xiaomi 12T Pro.

C’est autour de 500 euros que l’on trouve les meilleurs rapports qualité/prix, et si vous souhaitez ce que propose la concurrence : retrouvez dans notre guide les meilleurs modèles de smartphones à moins de 500 euros du moment.

