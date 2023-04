Xiaomi Redmi Pad : cette tablette abordable est plus de 100 € moins chère aujourd’hui

La Xiaomi Redmi Pad est un modèle entrée de gamme dont la fiche technique comporte plusieurs bons points. Cette tablette idéale pour les petits budgets est encore moins chère que d'habitude, puisqu'elle est actuellement proposée à 194 euros au lieu de 299 euros sur Rakuten.

Alors qu’elles se font peu à peu surpasser par des smartphones toujours plus grands et polyvalents, les tablettes restent tout de même très pratiques au quotidien, et de nouveaux modèles investissent encore fréquemment le marché. Si certaines tablettes affichent un prix plutôt élevé, à l’image des iPad d’Apple et des modèles Samsung, d’autres sont bien plus abordables. La Xiaomi Redmi Pad fait partie de ces tablettes entrée de gamme peu chères, mais efficaces, malgré quelques concessions sur la fiche technique. Cette référence devient d’ailleurs bien plus intéressante grâce à la réduction de 104 euros actuellement proposée.

La Xiaomi Redmi Pad en quelques mots

Un écran IPS 2K de 10,61 pouces

Un design bien fini

Une bonne autonomie

Initialement proposée à 299 euros, puis réduite à 209 euros, la Xiaomi Redmi Pad (4+128 Go) est désormais vendue à 194 euros sur Rakuten grâce au code RAKUTEN15. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 14,63 euros offerts sur vos prochains achats.

Une prise en main agréable

La Xiaomi Redmi Pad a beau être une tablette entrée de gamme, son design n’a pas non plus été négligé. La marque chinoise a ici misé sur la sobriété, avec un corps en aluminium brossé, dont le dos ne prend d’ailleurs pas les traces de doigt, ce qui est plutôt agréable. On regrettera peut-être les bordures d’écran un peu épaisses, mais ce choix n’est pas étonnant pour ce prix.

L’une des aspects les plus intéressants de ce design reste tout de même l’écran de cette tablette : on a droit à une dalle LCD IPS de 10,6 pouces, avec une définition de 2 000 × 1 200 pixels et une luminosité maximale de 400 cd/m², laquelle est suffisante pour lire confortablement en intérieur, mais moins en extérieur. Cette dalle se démarque aussi par son taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui assurera une fluidité agréable dans l’affichage des contenus, et même dans les quelques jeux peu gourmands qui pourront être lancés. Certes, on ne pourra pas profiter des joies de l’OLED et du mode 120 Hz avec la Xiaomi Redmi Pad, mais à ce prix, ces absences sont attendues. Dans l’ensemble, cet écran sera tout à fait adapté pour de la navigation web et du visionnage de séries en streaming.

Des performances suffisantes pour des tâches classiques

Côté performances, la Xiaomi Redmi Pad embarque une puce Helio G99 de MediaTek, gravée en 6 nm et cadencée à 2,2 GHz. Elle assurera une puissance suffisante pour de la navigation web ou du streaming vidéo, mais quelques ralentissements pourront être parfois remarqués. La tablette ne sera pas non plus taillée pour les jeux gourmands 3D. Elle offrira une expérience bien plus agréable pour des tâches classiques du quotidien. Notons également la présence du Dolby Atmos, pris en charge par les quatre haut-parleurs de la tablette. Côté photo et vidéo, ce modèle peut enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde et dispose d’un capteur photo de 8 mégapixels, qui ne fait cependant pas vraiment de miracles, tout comme le capteur avant de 8 mégapixels.

Enfin, côté autonomie, la Redmi Pad est équipée d’une batterie de 8 000 mAh, qui lui permet de tenir près de vingt heures en lecture vidéo, ce qui est tout à fait satisfaisant. Côté recharge, on pourra compter sur un chargeur de 18 W : pour une recharge complète, il faudra patienter deux bonnes heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Redmi Pad.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles situés sur la même gamme de prix que la Xiaomi Redmi Pad, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères disponibles en 2023.

