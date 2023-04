Le Xiaomi 12 Lite devient une excellente affaire depuis l’arrivée de son successeur

Remplacé depuis peu, le Xiaomi 12 Lite est un smartphone milieu de gamme qui a encore bien des choses à offrir. Aujourd’hui, il est d’ailleurs vendu plus attractif : 319 euros au lieu de 449 euros à sa sortie.

La série 13 des smartphones Xiaomi est déjà disponible depuis quelques semaines, laissant en second plan les modèles précédents. Pourtant, les Xiaomi 12 sont toujours recommandables, notamment la version Lite. Il affiche des caractéristiques ambitieuses pour son tarif : un écran Amoled à 120 Hz, une charge rapide de 67 W ou encore la compatibilité 5G. Et, même avec l’arrivée de son successeur, le Xiaomi 12 Lite est un bon investissement maintenant qu’il perd 130 euros de son prix.

En quoi le Xiaomi 12 Lite est un bon smartphone ?

Un smartphone agréable en main, avec un écran Amoled à 120 Hz

Un SoC efficace : Snapdragon 778G

Une batterie rapidement chargée (67 W)

D’abord proposé à 449,90 euros, le Xiaomi 12 Lite (8 + 128 Go) est disponible en promotion à 319 euros sur le site Cdiscount.

Une version Lite réussie

Le Xiaomi 12 Lite vient compléter la série des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Plus abordables que ses confrères, les matériaux utilisés sont moins premium, mais son dos avec un dégradé de couleurs fait son effet. Le design a d’ailleurs été revu en proposant des bordures plates pour améliorer la prise en main. Il se targue aussi d’offrir une épaisseur contenue à 7,29 mm et un poids de seulement 173 g.

En face avant, on retrouve une dalle de 6,55 pouces Amoled en FHD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui permet un affichage très fluide. Au dos, le 12 Lite propose un triple capteur photo composé d’un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’un objectif macro. Le capteur principal devrait assurer de bons clichés. À l’avant, la caméra est de 32 mégapixels pour assurer une bonne qualité pour vos selfies et la présence de double LED permettra d’être éclairé à tout moment, même la nuit.

Avec peu de compromis

Au niveau des performances, le Xiaomi 12 Lite s’appuie sur la puce Snapdragon 778G, couplée à 8 Go de RAM, une puce qui a déjà fait ses preuves avec le Samsung Galaxy A52s. Elle apporte la compatibilité avec la 5G, et assure une bonne fluidité lors de lancement de vos applications, ou pour faire du multitâche. En revanche, du côté des jeux plus gourmands, quelques ralentissements devraient intervenir. Le téléphone s’accompagne de l’interface MIUI 14 avec Android 13 via une mise à jour.

Le téléphone de Xiaomi accueille ici une petite batterie de 4 300 mAh. Il devrait tenir une journée, avec une utilisation modérée. Pour les plus acharnées, vous serez ravis d’apprendre que ce modèle est compatible avec la charge de 67W. D’après la marque, elle permet d’atteindre les 100 % en seulement 41 minutes.

Pour comparer le Xiaomi 12 Lite avec les meilleures références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2023.

