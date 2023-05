En promo à 784 €, ce laptop gaming avec RTX 4050 est un excellent deal des French Days

Avoir un PC portable gaming puissant demande un budget conséquent. Mais grâce aux French Days, le prix de ce laptop Medion équipé d’une carte graphique Nvidia de la série 4000 chute à 784 euros contre 1 039 euros à la base.

Avec sa carte graphique Nvidia RTX 4050 couplée à un processeur Intel Core i5 de 12e génération, le PC portable Medion Erazer E40 est une option à considérer pour les gamers et les gameuses qui ont un budget sérré. Il a de nombreux atouts, d’autant plus qu’aujourd’hui, il profite de 255 euros de remise pendant les French Days.

Le Medion Erazer E40 est un bon pc portable gamer pour…

Son grand écran rafraîchi à 144 Hz

Sa carte graphique Nvidia RTX 4050 + i5-12450H

Sans oublier 16 Go de RAM + 512 Go SSD NVMe

Au lieu de 1 039 euros, le PC portable Medion Erazer E40 est actuellement en promotion à 784 euros grâce au code 15DES149 sur le site Cdiscount. Pour 100 euros de plus, vous pouvez obtenir la même référence avec cette fois une RTX 4060, à 884 euros seulement avec le code 15DES149 chez Cdiscount.

Une machine performante

On peut dire que pour son prix, le Medion Erazer E40 est un bon investissement à faire pour les joueurs et joueuses aux budgets limités. Avec sa carte graphique Nvidia RTX 4050, il peut aisément faire tourner tous les jeux en moyenne en 1440p à 80 FPS.

Sous le capot, on trouve aussi un processeur Intel Core i5- 12450 Hz (jusqu’à 4,7 GHz en mode Turbo Boost) suffisamment puissant pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Le tout est complété par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go pour plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits. À noter que ce modèle est livré sans Windows.

Un écran fluide et une bonne connectique

Une fois allumée, on découvre un écran de 15,6 pouces, une diagonale plutôt confortable pour jouer. Sa dalle IPS affiche une définition Full HD. Mais on appréciera surtout son taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive.

À première vue, le laptop de Medion adopte un design typique des ordinateurs portables gaming, avec son clavier rétroéclairé. Les finitions paraissent tout de même soignées : l’ensemble est plutôt élégant et fin pour être facilement transporté (2,2kg). La connectique s’avère généreuse : le châssis intègre un port USB C, trois ports USB, un port HDMI, un port Mini DisplayPort et une prise casque microphone. Le Bluetooth 5.2 et le WiFi 6 sont aussi de la partie. Enfin, avec ce type de machine, il faut veiller à se munir en permanence du chargeur, ici la marque promet jusqu’à 7 heures d’utilisation.

