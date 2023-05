Cette manette incontournable et abordable est le bon plan gaming des French Days

Avec la sortie des Xbox Series X et S, une nouvelle génération de manettes Microsoft a vu le jour et bien qu'elles n'apportent que très peu de nouveautés, elles restent prisées par beaucoup de gamers pour leur ergonomie et leur compatibilité multiplateforme. La fin des French Days voit cette manette sans fil afficher une promotion sur Amazon, faisant passer son prix de 59,99 euros à 49,99 euros.

Alors que Sony apportait tout un tas de nouveautés avec la manette officielle de la PS5, la DualSense, Microsoft n’a pas jugé bon de changer une formule gagnante. Certains lui trouveront un design vieillissant, mais cela a pour but de garder une apparence avec laquelle les joueurs sauront s’y retrouver selon les équipes de Microsoft. Gamers sur Xbox, PC ou même une autre plateforme, c’est l’occasion de profiter de la fin des French Days pour mettre la main sur cette manette sans fil avec une réduction de 10 euros.

La manette sans fil Xbox Series en bref

La compatibilité multiplateforme

Une ergonomie de haute volée

Un nouveau port USB-C

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la manette sans fil Xbox Series (coloris Robot White) est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros chez Amazon.

Toujours aussi ergonomique

Comme mentionné ci-dessus, le design de la manette sans fil Xbox Series ne change quasiment pas et reprend la même apparence que la manette Xbox One. On retrouve les mêmes courbes, les moteurs de vibration aux mêmes emplacements, le même positionnement des boutons et des sticks asymétriques, le tout dans une manette aux dimensions légèrement réduites. On voit là que Microsoft a écouté les critiques, on reprochait à ses manettes de ne pas être adaptées pour les mains des enfants.

Le gros atout de cette manette sans fil est son caractère universel, c’est-à-dire qu’elle est compatible avec une multitude de plateformes : les consoles Xbox Series et Xbox One bien entendu, mais aussi sur Windows 10, Android, iOS, sur un smartphone ou une tablette et même votre Smart TV. Certaines fonctionnalités comme le bouton share ne seront pas reconnues sur toutes les plateformes, mais cela ne va pas pour autant dégrader votre expérience de jeu.

De petites nouveautés à signaler

Cette nouvelle génération de manettes Microsoft apporte tout de même ses nouveautés, comme le bouton share que nous venons de citer plus haut. Il permet de prendre une capture d’écran ou de filmer votre partie, c’est une amélioration mineure, certes, mais elle reste bienvenue. Une autre évolution notable est celle de la croix directionnelle, le D-pad adopte un look circulaire comme sur la manette Elite 2 et gagne ainsi en réactivité.

La dernière nouveauté de cette manette est la présence d’un port USB-C pour pouvoir jouer en filaire ou recharger la batterie ou les piles de votre manette. Vous l’aurez compris, s’il y a bien quelque chose qui n’a pas changé avec ces nouvelles manettes, c’est l’usage de piles pour pouvoir jouer sans fil avec le Bluetooth ou le protocole Xbox Wireless. Malgré tout, elles assurent une autonomie confortable de plusieurs dizaines d’heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la manette sans fil Xbox Series.

