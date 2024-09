La manette sans fil Xbox, dans son édition Stormcloud Vapor, chute sous les 45 € pendant les French Days

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’une manette de jeu efficace pour jouer sur Xbox, ou mĂŞme sur PC ou sur votre smartphone, vous pourrez vous tourner vers la manette sans fil Xbox Stormcloud Vapor. Elle est non seulement performante, mais aussi dotĂ©e d’un design original et très plaisant, en plus d’ĂŞtre particulièrement accessible : Amazon la propose en effet Ă 42,99 euros au lieu de 69,99 euros pendant les French Days.

Pour qu’une manette de jeu soit choisie par un joueur exigeant, il faut qu’elle soit suffisamment confortable en main, ergonomique, et qu’elle possède des technologies qui favorisent l’immersion, comme un moteur de vibration. Et si en plus de tout cela, elle offre une compatibilitĂ© avec moult appareils, quelque chose nous dit qu’elle sera facilement l’Ă©lue. La manette sans fil Xbox Stormcloud Vapor, qui possède un design ultra-original, propose justement toutes ces caractĂ©ristiques, et bien plus. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est en forte promotion sur Amazon pendant les French Days.

Les points forts de la manette sans fil Xbox

Un modèle ergonomique

Une bonne autonomie

Compatible avec Xbox, Windows, Mac, Android, iOS

Auparavant affichĂ©e Ă 69,99 euros, puis rĂ©duite Ă 52,99 euros, la manette sans fil Xbox Stormcloud Vapor aujourd’hui disponible Ă 42,99 euros sur Amazon grâce au code promo FD10.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la manette sans fil Xbox. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une jolie manette confortable

Impossible de parler de la manette sans fil Xbox Stormcloud Vapor sans aborder son design futuriste. Cette Ă©dition spĂ©ciale du contrĂ´leur de Microsoft adopte en effet des motifs bleus et noirs assez originaux et audacieux qui en font un modèle qui se dĂ©marque clairement de la concurrence. Celles et ceux qui aiment possĂ©der des accessoires qu’on ne voit pas partout devraient ĂŞtre ravis. Mais cette manette n’est pas que jolie, heureusement, elle est aussi très confortable et ergonomique. Plus compacte que le modèle qui accompagnait la Xbox One, celle-ci prĂ©sente Ă©galement un grip lĂ oĂą se posent les paumes de nos mains, ce qui permet d’amĂ©liorer la prĂ©hension. Une surface texturĂ©e similaire est aussi prĂ©sente sur les gâchettes et les boutons LB/RB.

On trouve Ă©galement sur cet accessoire un D-Pad circulaire, inspirĂ© de la manette Elite, qui remplace l’ancienne croix directionnelle de la manette de Microsoft. Un bouton « Share » est aussi prĂ©sent pour permettre au joueur de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie en vidĂ©o. Des moteurs de vibrations additionnels ont aussi Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s pour apporter plus d’immersion dans le jeu, comme c’Ă©tait dĂ©jĂ le cas sur la manette Xbox One. En revanche, on ne peut pas compter sur des vibrations « 3D », ni sur des gâchettes adaptatives ou de gyroscope, des ajouts que proposent certains concurrents. Concernant les boutons de la manette, ceux-ci peuvent tout Ă fait ĂŞtre remappĂ©s sur l’application Accessoires Xbox.

Un modèle universel

Cette manette sans fil Xbox marque également des points grâce à sa compatibilité avec un grand nombre d’appareils. Et c’est là que son côté traditionnel, donc dénué de toutes les technologies premium citées plus tôt, constitue un réel atout : les gâchettes adaptatives ou encore le gyroscope n’auraient pas forcément été reconnus et donc utilisés sur des appareils autres que la Xbox. Microsoft a donc préféré la compatibilité universelle, plutôt que l’ajout de ces technologies. La manette est donc compatible avec les consoles Xbox Series S et Series X, évidemment, ainsi qu’avec les Xbox One, mais aussi avec les PC (à noter que la manette est reconnue comme une manette Xbox One sur Windows 10, il ne sera donc pas possible d’utiliser le bouton « Share »), les appareils sous Android et les smartphones et tablettes sous iOS.

La manette peut par ailleurs se connecter en mode sans fil grâce au Bluetooth, ou bien Ă l’aide d’un dongle. Un port USB-C est aussi prĂ©sent sur l’accessoire pour le plug-and-play sur console ou sur un PC, de mĂŞme qu’un port jack 3,5 mm. Pour ce qui est de l’autonomie, la manette Xbox fonctionne avec des piles jetables, et n’embarque donc pas de batterie. Vous pourrez toujours opter pour des piles rechargeables, plus Ă©cologiques. Avec des piles, l’autonomie peut grimper jusqu’Ă 40 heures, selon la marque.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de cette manette Xbox.

