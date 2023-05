Cdiscount baisse encore plus le prix de l’iPhone 12 après les French Days

Un iPhone demande toujours un budget important, c'est pourquoi il est intéressant de se diriger vers les anciens modèles pour s'en procurer un à prix réduit. Pendant les French Days, l'iPhone 12 en 256 Go était proposé à 719 euros contre 1 079 euros, mais aujourd'hui, il chute à 699 euros.

Avec près de trois années d’existence, l’iPhone 12 fait désormais partie de l’ancienne génération des smartphones haut de gamme d’Apple. Même comme ça, cet appareil séduit encore par son design, mais également par sa puissance. Il a encore des années devant lui. Ce modèle se trouve moins cher en reconditionné, mais cette offre promet de creuser l’écart avec le neuf puisque l’ancien smartphone premium de la Pomme en 256 Go voit son prix baisser de 380 euros par rapport à son prix de départ.

L’iPhone 12 recommandable pour …

Sa dalle Oled de 6,1 pouces

Son efficacité et son suivi logiciel

Sa capacité de tenir une journée

À son lancement, l’iPhone 12 d’Apple dans sa version 256 Go était proposée à 1 079 euros, puis à l’occasion des French Days, il était possible de se le procurer à 719 euros, mais aujourd’hui, le lendemain de l’événement commercial français, le prix chute à seulement 699 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 12 d’Apple. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 12 au meilleur prix ?

Un modèle qui a de beaux jours devant soi

L’iPhone 12, fleuron de l’année 2020 chez Apple, reste encore aujourd’hui un bon smartphone. Le design est toujours bien exécuté avec son format rectangulaire, ses bords arrondis en aluminium brossé, et son dos en verre. L’écran Oled Super Retina XDR de 6,1 pouces est un régal pour les yeux, même si on retrouve l’encoche intégrant Face ID. Pas de 120 Hz adaptatif, l’expérience utilisateur reste toutefois très fluide grâce à l’optimisation de l’OS.

Côté performances, l’iPhone 12 se défend encore très bien avec sa puce A14 Bionic. L’expérience utilisateur est fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes, ou bien des jeux 3D. Lancé en 2020, il profite tout même d’iOS 16, puisque la marque est réputée pour proposer un suivi logiciel d’une durée de 5 ans. Notez qu’il profite également compatible avec le réseau 5G.

Le bon compromis chez Apple

Pour la partie photo, la quatorzième génération a certes apporté son lot de nouveauté, l’iPhone 12 est un bon photophone avec une caméra ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif de 12 mégapixels. Avec cette composition, il est capable d’offrir des clichés de bonne qualité et ça, même de nuit, grâce au mode dédié. Il est aussi capable d’enregistrer des vidéos HDR ou Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Apple ne cesse d’améliorer l’endurance de ses appareils, et si l’iPhone 14 promet quelques heures de plus, le 12 reste suffisamment endurant pour tenir une journée. Par contre, toujours pas de chargeur rapide… Il faudra compter un peu plus de 30 minutes pour récupérer 50 %. Il est aussi compatible avec les accessoires MagSafe, même si la charge sans fil est un peu lente.

Pour en apprendre davantage, retrouvez notre test sur l’iPhone 12 d’Apple.

Afin de comparer ce smartphone de la firme de Cupertino avec d’autres modèles issus de la même famille, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.