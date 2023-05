B&You 40 Go à petit prix : Bouygues revient enfin avec un forfait mobile intéressant

B&You est de retour avec un nouveau forfait mobile sans engagement. Ce dernier propose pas moins de 40 Go de 4G pour seulement 9,99 euros par mois. Retrouvez tous les détails dans cet article.

Les rivalités entre les MVNO sont toujours très présentes, avec l’envie de faire mieux et proposer un forfait mobile au meilleur rapport qualité-prix. Discret depuis quelque temps, B&You sort enfin une offre qui sort du lot : un forfait de 40 Go de 4G pour moins de 10 euros par mois.

Les plus de ce forfait B&You

Les appels/SMS/MMS illimités partout

40 Go en France et 14 Go en Europe/Dom

Un prix bas même après un an

En ce moment, le forfait mobile 40 Go de 4G chez B&You est disponible à seulement 9,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

De belles prestations

Ce forfait mobile propose comme d’habitude tous les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Il profite des lignes du réseau de Bouygues Télécom qui est d’une grande qualité partout en France métropolitaine avec une couverture réseau de près de 99 % du territoire métropolitain et offrant une des meilleures réceptions/émission en voix selon l’Arcep.

Assez data pour rester connecté

En ce qui concerne les données 4G attribuées, l’enveloppe en France s’élève à 40 Go. Cette offre n’est pas adaptée pour les plus gourmands en data, mais pour d’autres, c’est juste ce qu’il faut pour rester connecté lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité d’un réseau Wi-Fi. Vous aurez ainsi une quantité de data suffisante, pour pouvoir naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical ou consulter vos réseaux sociaux.

En plus de la quantité de data valables en France, B&You a aussi prévu une enveloppe de date pour l’Europe et les DOM. 14 Go de données 4G sont prévues pour être utilisés à l’étranger dans le cadre de ce forfait, de quoi rester en contact avec ses proches, pour naviguer sur Internet ou utiliser le GPS pour s’orienter par exemple.

