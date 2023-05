Xiaomi 13 : ce récent smartphone premium est déjà plus de 300 € moins cher

Le Xiaomi 13 a beau avoir été lancé tout récemment, ce smartphone haut de gamme de 2023 bénéficie d'ores et déjà d'une réduction considérable. En effet, on peut actuellement le trouver à 685 euros au lieu de 999 euros chez Cdiscount.

Xiaomi a récemment lancé ses nouveaux fleurons, la gamme de Xiaomi 13. Si le Xiaomi 13 Pro nous a quelque peu déçus en raison de son prix très élevé, ce qui étonne de la part de la marque davantage habituée à proposer de bons rapports qualité/prix, le Xiaomi 13 classique est probablement celui qui vaut le plus le détour : malgré sa fiche technique haut de gamme, il affiche un prix plutôt contenu. Il est même encore moins cher que d’habitude actuellement, puisque son prix vient de baisser de 314 euros exactement.

Les points forts du Xiaomi 13

Une dalle OLED de 6,36 pouces + 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2

Une charge rapide de 67 W

Initialement affiché à 999 euros dans sa version 8+256 Go, le Xiaomi 13 est désormais proposé à 685 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 13. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 13 au meilleur prix ?

Un design premium qui copie celui de l’iPhone

Au moment de concevoir son Xiaomi 13, la marque chinoise s’est visiblement inspirée de l’iPhone d’Apple (mais aussi un peu des Galaxy S22 et S23). Il n’y a qu’à voir les tranches plates du Xiaomi 13, ses boutons latéraux ou encore ses angles légèrement arrondis. Toutefois, la ressemble n’est pas complète, puisque le modèle qui nous intéresse ici dispose d’un revêtement plus plastique et plus brillant, un matériau moins noble que celui de l’iPhone. Le Xiaomi 13 marque tout de même des points avec sa légèreté, puisqu’il ne pèse que 189 grammes. De quoi faciliter sa prise en main, d’autant plus que l’épaisseur de son boîtier ne dépasse pas les 7,98 mm.

Pour ce qui est de son écran, le Xiaomi 13 embarque une dalle OLED avec une définition FHD+, et dont la luminosité peut grimper jusqu’à 1 900 cd/m², ce qui est tout de même excellent. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour une fluidité exemplaire au quotidien. L’interface du Xiaomi 14, qui tourne sous MIUI 14 basée sur Android 13, sera tout aussi fluide et intuitive, d’ailleurs.

Un smartphone vraiment puissant

Le Xiaomi 13 étant le dernier smartphone premium du constructeur, l’intégration d’une puce très puissante était attendue. On a en effet droit à un Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, associé à 8 Go de mémoire vive. Le gain de performances sur Geekbench par rapport à la précédente génération s’élève à 37 %. Le Xiaomi 13 fait donc preuve d’une grande puissance et exécutera toutes les tâches du quotidien sans ralentissement, y compris quelques jeux gourmands. Côté photo, on pourra compter sur un capteur principal IMX 800 de 50 mégapixels avec une stabilisation mécanique, ainsi qu’un téléobjectif de 10 mégapixels (avec zoom optique x3.2) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Notons d’ailleurs que Xiaomi s’est alliée à la marque Leica, ce qui promet des clichés efficaces avec des couleurs fidèles.

Enfin, concernant son autonomie, le Xiaomi 13 intègre une batterie de 4 500 mAh, qui devrait le faire tenir durant une journée complète. La charge rapide filaire de 67 W nous intéresse davantage, puisque d’après la marque, le smartphone pourra récupérer 100 % de batterie en moins de 40 minutes. Sachez aussi que le Xiaomi 13 est compatible avec la charge sans fil 50 W et 10 W en charge inversée.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi 13.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque chinoise avant de faire votre choix final, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.