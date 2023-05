Redmi Note 11 : quand Xiaomi déstocke son modèle entrée de gamme par excellence

À l'occasion de la fête des Mères, Xiaomi en profite pour brader encore plus certains de ses produits pour que vous puissiez trouver le cadeau idéal à offrir. On peut y retrouver, par exemple, le Redmi Note 11 qui se négocie à 143,92 euros contre 199,90 euros.

Même avec l’arrivée de son successeur, le Xiaomi Redmi Note 11 est un téléphone entrée de gamme qui met tout le monde d’accord. Il fait partie du haut du panier dans sa catégorie et garde d’ailleurs sa place numéro 1 des meilleurs smartphones à moins de 200 euros. Il faut dire qu’il a de sérieux atouts pour plaire, en plus de son tarif contenu, il jouit d’un excellent écran et d’une bonne autonomie. Déjà abordable, on le retrouve à seulement 143,92 euros grâce à un code promo spécial pour la fête des Mères.

Le Xiaomi Redmi Note 11 plaît pour …

Son design maîtrisé et son écran Oled à 90 Hz

Ses performances honorables avec le Snapdragon 680

Son excellente autonomie et sa charge rapide

Disponible à sa sortie au prix de 199,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 (4 + 64 Go) tombe à 143,92 euros sur le site du constructeur. Comment ? Grâce à une remise immédiate de 20 euros et le code MAMAN20 à appliquer avant de procéder au paiement.

Si vous souhaitez la version avec 128 Go de stockage, elle passe de 249,90 euros à 159,92 euros sur le site Xiaomi.

Le meilleur smartphone pas cher

Le Redmi Note 12 est l’actuelle référence entrée de gamme chez Xiaomi. Avant lui, il y a eu le Redmi Note 11 sorti l’année dernière, qui reste encore une très bonne option pour les petits budgets. En termes de design, s’il ne révolutionne en rien le marché, on apprécie sa qualité de fabrication. Pour le prix, on trouve un design maîtrisé avec des tranches plates qui offrent une bonne préhension. Il impressionne surtout pour son écran Oled de 6,43 pouces capable d’afficher une définition en FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), avec même un taux de rafraîchissement à 90 Hz. De quoi faire de l’ombre à ses concurrents, car il est rare de trouver de telles caractéristiques sur cette tranche de prix.

Et pour naviguer sans se soucier de la batterie du téléphone, ce dernier dispose d’une batterie de 5 000 mAh. Le Redmi Note 11 ne vous laissera clairement pas tomber au plein milieu d’une journée. Bien au contraire : son endurance lui permet de tenir deux beaux jours avant de devoir passer par la case recharge. Sur ce point aussi, Xiaomi arrive à faire mieux que certains modèles vendus plus cher en proposant une charge de 33W. Celle-ci permet de récupérer en une trentaine de minutes plus de la moitié de l’énergie de la batterie.

Toujours convaincant pour son prix

Le Xiaomi Redmi Note 11 n’est pas un monstre de puissance, mais cette référence a le mérite d’être efficace. Elle est animée par un Snapdragon 680 de Qualcomm, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Pour jouer à des jeux 3D gourmands, vous pouvez passer votre chemin, car cet appareil n’est pas conçu pour supporter de telles expériences. En revanche, cette configuration suffira amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche. À noter qu’il ne profite pas encore de la mise à jour vers Android 13 avec l’interface MUI 14, mais devrait en profiter prochainement.

Concernant la partie photo, le Redmi Note 11 se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels, avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Le smartphone de Xiaomi fait donc preuve de polyvalence, mais n’est pas un champion dans le domaine de la photo. Les clichés restent corrects grâce au capteur principal, mais sans briller, surtout une fois la nuit tombée.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 11.

Pas convaincu par le Redmi Note 11 ? Retrouvez dans cette sélection les meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

