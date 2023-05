Ce nouveau forfait mobile 70 Go pas cher s’adapte à votre consommation

Plus pratique que les forfaits conventionnels et les forfaits MVNO, voici le forfait ajustable qui vous facture seulement ce que vous consommez. Ce type de forfait est encore rare aujourd'hui mais il ne demande qu'à se répandre maintenant que certains connaissent un vif succès. Auchan Télécom fait partie de ces rares opérateurs à proposer un forfait ajustable et il le propose à partir de 8,99 euros par mois en ce moment.

Auchan Télécom est l’un des rares opérateurs à proposer un forfait mobile ajustable aux côtés de Prixtel, YouPrice ou Réglo Mobile, mais ces forfaits ont déjà le vent en poupe. Le principe est simple : vous ne payez que ce que vous consommez. Cela offre l’avantage d’avoir une consommation flexible quand le besoin s’en fait ressentir, et, surtout, faire des économies. Voyant le succès de ces forfaits ajustables, Auchan propose maintenant le sien pour une enveloppe commençant à 70 Go.

Un forfait ajustable Auchan Télécom, c’est quoi ?

Un forfait flexible qui s’adapte à votre consommation de data

La qualité du réseau Bouygues Télécom en 4G

C’est sans engagement !

En ce moment, le forfait ajustable de 70 à 110 Go d’Auchan Télécom est maintenant disponible à partir de 8,99 euros par mois. Ce prix passe à 11,99 euros si vous consommez entre 70 et 90 Go sur le mois et à 14,99 euros si vous consommez entre 90 et 110 Go.

Ce que propose le forfait ajustable d’Auchan Télécom

Ce forfait ajustable fonctionne par paliers de consommation. Plus clairement, vous serez facturé de 8,99 euros si vous avez consommé entre 0 et 70 Go sur le mois, de 11,99 euros entre 70 et 90 Go et 14,99 euros entre 90 et 110 Go. Au-delà de 110 Go, votre débit sera réduit de sorte que vous ne puissiez profiter que du service minimum. L’enveloppe de data de ce forfait est en 4G et pour vos voyages à l’étranger (seulement en Europe et dans les DOM), vous ne disposez que d’une enveloppe de 18 Go, en 4G également.

En plus d’être ajustable, ce forfait d’Auchan Télécom est sans engagement, c’est-à-dire que vous pourrez passer à un autre forfait, voire un autre opérateur, sans vous justifier ni payer de frais de résiliation. Un argument qui peut faire mouche si vous êtes attentif à vos dépenses en forfait mobile et internet et si vous gardez constamment un œil sur les différents prix pratiqués sur le marché.

La qualité du réseau Bouygues Télécom

À l’instar de Cdiscount Mobile et de NRJ Mobile, Auchan Télécom est un MVNO détenu à part entière par Bouygues Télécom, ce qui fait que vous pouvez profiter directement de la qualité de son réseau. Bouygues couvre actuellement plus de 99 % du territoire en 4G selon les derniers relevés de l’ARCEP et vous offre la meilleure qualité de communication. Vous pouvez donc passer vos appels illimités et envoyer des SMS et des MMS à foison vers l’Europe et les DOM dans des conditions optimales.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter un euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Afin de comparer le forfait ajustable d’Auchan Télécom avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des forfaits mobiles pas chers.

