Idéal pour votre PS5, ce SSD Samsung 2 To à -53 % chute à un prix bien plus avantageux

Si vous avez une PS5, vous souhaitez peut-être à présent y ajouter un SSD plus performant que celui de base. En ce moment le 980 Pro de Samsung avec 2 To est une bonne affaire en passant à 149 euros contre 319 euros à la base.

Depuis quelques mois, il est plus simple de s’offrir une PlayStation 5. Une bonne chose, pour celles et ceux qui souhaitent profiter du catalogue de jeu de Sony. Petit bémol, son stockage, il peut vite arriver à saturation si vous avez une grande bibliothèque de jeux. C’est pourquoi il est intéressant d’opter pour une solution de stockage, comme ce SSD M.2 NVMe de chez Samsung, qui perd 170 euros de son prix dans sa version 2 To.

Ce qu’il faut retenir du SSD M.2 Samsung 980 Pro

Des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

La présence d’un contrôleur thermique

Une très grande capacité de stockage : 2 To

Avec un prix conseillé à 319 euros, le SSD NVMe M.2 Samsung 980 Pro avec 2 To de stockage se négocie actuellement à 149,99 euros sur le site de la Fnac.

Un SSD qui va aussi bien sur un PC qu’une PS5

Le SSD NVMe 980 Pro de la marque Samsung peut se brancher directement sur un port PCI de carte mère interne ou dans un boîtier externe compatible. Il peut tout aussi bien être utilisé sur votre PS5 pour y augmenter le stockage et les performances.

Pour l’installer, ce n’est pas aussi simple qu’insérer une carte mémoire. Avant toutes choses, il faudra veiller à mettre à jour la console, puis de vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et vous armer de patience. Si vous avez quelques appréhensions, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Du stockage à gogo

Pour convenir à la PS5, il ne suffit donc pas d’être un SSD NVMe, il doit pouvoir répondre à des critères précis en termes d’interface, de vitesse et de format bien évidemment. Et le 980 Pro de Samsung remplit ses critères, car il offre des performances théoriques supérieures aux exigences de Sony, avec son interface PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture. Et pour éviter les problèmes de surchauffe, le SSD dispose d’un contrôleur thermique pour garantir des performances stables.

La PS5 dispose de 667 Go de stockage interne, ce qui est peu confortable surtout lorsque certains jeux dépassent les 100 Go. Et si votre stockage est arrivé à saturation, la bonne nouvelle, c’est que le SSD proposé dans ce bon plan affiche un fier stockage de 2 To. De quoi apporter plus de liberté et accueillir plus de jeux.

Si vous ne savez pas encore quelle solution est la mieux adaptée, un SSD interne ou bien un disque dur externe pour votre console, retrouvez notre guide sur quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

