À moins de 350 €, ce TV 4K QLED de 50 pouces est une affaire en or

Pour seulement 349 euros, ce téléviseur Qled Hisense offre une belle qualité d’image, mais aussi une compatibilité avec les meilleures normes vidéos. Si vous souhaitez changer de téléviseur, c’est le bon moment !

Hisense a de bons modèles de téléviseurs dans son catalogue. La série en fait partie, puisqu’elle s’appuie sur la technologie Qled, tout en proposant la 4K et d’autres normes vidéos pour assurer une belle qualité d’image. Pour en bénéficier chez la concurrence, il faut généralement y mettre le prix fort, hors ici la marque chinoise propose un tarif abordable. C’est même encore moins cher grâce à cette remise de 150 euros.

Les atouts du TV Hisense 50E7HQ

Une dalle Qled de 50 pouces

Compatible 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision et Audio

Le mode ALLM est de la partie

Au lieu d’un prix de départ à 499 euros, le TV Qled Hisense 50E7HQ est aujourd’hui en promotion sur Amazon à 349 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le téléviseur Hisense 50E7HQ. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Hisense 50E7HQ au meilleur prix ?

Du Qled à prix abordable

Le modèle 50E7HQ de Hisense a beau être affiché à 349 euros, la qualité de fabrication est au rendez-vous. Le téléviseur offre de belles finitions avec son cadre fin. Si sa diagonale de 50 pouces vous paraît petite, l’absence de cadre sur trois côtés favorise grandement l’immersion dans les contenus visionnés, et offre un bon confort.

Avec une dalle Qled, cette télé affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image ne sera pas au même niveau qu’une dalle Oled, mais sera tout de même avec des contrastes satisfaisants. La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K HDR Pro (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision, le tout accompagné d’un son Dolby Audio pour donner un effet surround.

Un mode de jeu intéressant et un OS maison réussi

Pour jouer, ce téléviseur n’est pas idéal avec des fonctions limitées. Ce modèle n’est pas entièrement adapté pour les consoles next-gen. Il ne dispose pas de ports HDMI 2.1 et sa dalle est limitée à 60 Hz et donc n’autorise pas la 4K@120Hz. Toutefois, le constructeur propose tout de même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence et d’obtenir une expérience de jeu plus fluide. C’est un bon point pour le prix.

Comme LG ou encore Samsung, Hisense conçoit son propre système d’exploitation maison : Vidaa U. Pas d’Android TV donc, mais cette interface a le mérite d’être claire et intuitive. La page d’accueil en plein écran propose des suggestions de contenu en haut, et en bas, on trouve les applications habituelles comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il sera bien évidemment possible de contrôler votre TV au son de votre voix grâce à la compatibilité avec l’assistant Alexa.

Si vous souhaitez découvrir les meilleures références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.