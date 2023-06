Cdiscount lance une superbe offre pour un laptop gaming (RTX 3060 + Ryzen 5)

Quand bien même les RTX 4000 sont présentes sur le marché depuis maintenant quelques mois, les cartes graphiques de la génération des RTX 3000 ont encore de la puissance à revendre et sont encore capables de faire tourner les derniers jeux AAA sans vous faire payer le prix fort. Cette configuration du Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060 en est un bon exemple avec son prix qui descend actuellement à 799 euros sur Cdiscount.

Depuis plusieurs mois, le prix des cartes graphiques baisse de façon continue, plus particulièrement pour les RTX 3000 qui ont été fabriquées en trop grande quantité. Une tendance qui s’applique aussi au marché des laptops gaming avec les constructeurs qui écoulent leurs derniers modèles équipés d’une RTX 3000 et qui n’hésitent pas à enchaîner les promotions, comme pour ce Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060 qui est maintenant proposé à un super prix.

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H en quelques points

Un écran Full HD rafraîchi à 120 Hz

Une RTX 3060 avec un TGP de 130 W

Un processeur AMD Ryzen 5 performant

Au lieu d’un prix barré de 1102,15 euros, le Lenovo Legion 5 15ACH6H est maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Lenovo Legion 15ACH6H. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Lenovo Legion 15ACH6H au meilleur prix ?

Un écran fluide pour jouer dans de bonnes conditions

Avec sa gamme Legion, Lenovo nous propose des laptops gaming performants, robustes et avec des finitions de bonne qualité. Il a beau n’être qu’un 15 pouces, ce laptop pèse tout de même 2,4 kg, son châssis a au moins le mérite d’avoir une connectique complète et tout un système d’échappement d’air pour la dissipation de la chaleur. On retrouve un port HDMI, un Display Port, des ports USB-A et USB-C ainsi qu’un port jack 3.5 mm.

L’écran de 15,6 pouces est une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et avec un traitement anti-reflets pour pouvoir l’utiliser en plein soleil. Le taux de rafraîchissement s’élève jusqu’à 120 Hz, ce qui n’est vraiment pas mal pour un appareil dédié au gaming, vous pourrez ainsi jouer dans de bonnes conditions à n’importe quel type de jeu, que ce soit un jeu d’aventures ou un FPS bourrin. De plus, AMD FreeSync est inclus pour supprimer les défauts graphiques.

Ce que vaut la RTX 3060 aujourd’hui

Même si autour de vous on ne jure plus que sur une RTX 4000, la RTX 3060 tient encore la route aujourd’hui sur les derniers jeux AAA, comme Hogwart’s Legacy par exemple. Vous pouvez même vous permettre d’activer le ray-tracing pour sublimer vos graphismes ou le DLSS pour gagner une poignée de FPS supplémentaires. Le stockage est assuré par un SSD M.2 de 512 Go pour ranger votre ludothèque et assurer des temps de chargement ultra-rapides.

En plus de la RTX 3060, nous avons un Ryzen 5 5600H pour la partie processeur, il est doté de 6 cœurs et de 12 threads et est cadencé à 3,3 GHz (4,2 GHz en mode turbo boost). Ce processeur s’accompagne de 8 Go de RAM pour pouvoir gérer le multitâche. Au niveau de l’autonomie, il ne faut pas s’attendre à des prouesses, le constructeur annonce ici une durée de 7 heures. Enfin, précisons que ce laptop est fourni sans OS, il faudra donc encore mettre la main à la poche pour acheter une licence Windows.

Afin de comparer le Lenovo Legion 5 15ACH6H avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).