Un SSD M.2 de 1 To pour PS5 à 79 € ? C’est possible avec cette offre sur Amazon

Amazon donne la possibilité d’avoir un SSD NVMe avec 1 To de stockage pour seulement 79 euros ! Parfait si vous cherchez à augmenter le stockage et les performances de votre PS5.

Après une longue période de pénurie des composants et une hausse de prix en flèche, la tendance commence tout doucement à s’inverser, notamment pour les SSD NVMe. Ces solutions s’avèrent idéales pour booster les performances de votre PC, ou bien pour apporter un stockage plus important à votre PlayStation 5. Si tel est votre but, sachez qu’en ce moment le SSD NVMe de Crucial, le P5 Plus, perd plus de 40 % de son prix sur Amazon.

Les avantages du SSD Crucial P5 Plus

Des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Belle quantité de stockage : 1 000 Go

Compatible PS5 et PC avec port PCIe 4.0

Au lieu d’un prix barré à 137,99 euros, le SSD NVMe Crucial P5 Plus avec 1 To de stockage bénéficie de 42 % de remise et s’affiche désormais à 79,99 euros sur Amazon.

Pour booster les performances en jeu

Le SSD NVMe P5 Plus de Crucial peut être installé sur la PlayStation 5. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe qui propose des débits de transfert interne de 6 600 Mo/s en lecture, et de 5 000 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car Sony recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s. Seul bémol, il n’est pas équipé d’un système de dissipation de chaleur… il faudra donc le prendre séparément. Sachez qu’il dispose tout même d’une protection thermique adaptative.

Bien entendu, ce SSD NVMe fonctionne aussi bien sur PC. Son format est très apprécié pour son côté pratique et facile lors de l’installation sur PC. Contrairement aux SSD classiques, il faut tout simplement le connecter à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension. Avec les vitesses de transferts citées précédemment, ce SSD va aussi bien booster les performances de votre PC, que d’accélérer les temps de chargements des jeux PC.

Pour accueillir plus de jeux dans votre PS5

Il sera aussi très utile pour apporter plus de stockage sur votre console, assez limité en espace. De nombreux jeux sortent, mais ils prennent de plus en plus de place, c’est le cas de la plupart des jeux Triple A, comme le dernier Star Wars Jedi Survivor qui atteint à lui seul 130 Go, pareil pour le dernier NBA 2K23.

Quant à l'installation, il faudra s'équiper d'un tournevis cruciforme, être délicat et s'armer de patience. Vous pouvez retrouver notre article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème. Notez qu'il existe au format 2 To pour 130 euros environ.

SSD interne ou un disque externe ? Pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons à consulter notre guide sur quel SSD M2 interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

