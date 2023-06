Déjà abordable, ce TV 4K Mini LED de 65 pouces l’est plus encore avec cette promo

Le marché des TV 4K fourmille de références avec un large assortiment de marques, de diagonales, de définitions, de fonctionnalités et de technologies prises en charge. Mais ce que l'on peut dire, ce que des TV 4K Mini-LED de 65 pouces à ce prix-là, ce n'est pas tous les jours qu'on en trouve. C'est donc le moment de profiter de cette promo sur le Hisense 65U6KQ qui passe son prix de 999 euros à 799 euros chez Boulanger.

Hisense est un constructeur chinois qui, à l’instar de TCL, propose des TV à un excellent rapport qualité-prix. Cela s’accompagne de quelques compromis comme sur la fréquence d’images par exemple, mais le principal est que ce TV présenté ici s’affaire à vous proposer une qualité d’image somptueuse avec son affichage Mini-LED. D’autant plus qu’il est en ce moment moins cher de 200 euros grâce à cette promo sur Boulanger.

Le Hisense 65U6KQ en quelques points

Une dalle Mini LED de 65 pouces en 4K

Prise en charge du HDR10+ et du Dolby Atmos

Les fonctions Smart TV avec VIDAA

Au lieu de 999 euros habituellement, le Hisense 65U6KQ est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Boulanger.

Une qualité d’image haut de gamme

Le Hisense 65U6KQ est une dalle de 65 pouces (environ 164 cm de diamètre) qui trouvera parfaitement sa place dans les salons de moyenne et de grande taille. Il saura vous éblouir avec son affichage dit « ULED ». C’est un terme inventé par Hisense pour qualifier les écrans fonctionnant avec un rétroéclairage LED, et même Mini-LED pour ce TV, et un algorithme qui ajuste la luminosité différemment sur plusieurs zones de l’écran. Ce TV dispose même de la technologie QLED. Concrètement, cela donne une luminosité et une colorimétrie très bien maîtrisées ainsi qu’un rapport de contraste qui se rapproche de ce que fait l’OLED.

N’oublions pas de préciser que le Hisense 65U6KQ est en définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels), le standard aujourd’hui. De plus, il prend en charge les formats HDR dont le HDR10+, cette technologie étend la plage de luminosité et optimise les contrastes et les couleurs pour vous donner des images plus détaillées et plus immersives. Pour ce qui est de l’audio, le Hisense 65U6KQ est doté de deux haut-parleurs de 10 W RMS chacun et prend en charge le Dolby Atmos et DTS Virtual:X.

Le logiciel VIDAA aux commandes

À l’instar de tous les téléviseurs modernes, celui-ci a les fonctionnalités d’un Smart TV avec son logiciel maison VIDAA U6.0. Il a entre autres un navigateur intégré ainsi qu’un accès direct à vos plateformes de SVOD favorites telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Au cas où vous trouvez la navigation avec la télécommande fastidieuse, sachez également qu’il est compatible avec les assistants vocaux Alexa et VIDAA Voice.

Pour ce qui est du gaming, ce TV n’est en revanche pas le meilleur modèle qui soit. En tout cas, les parties en 4K 120 FPS ne seront pas à votre portée. Ceci est dû d’une part à l’absence de la norme 2.1 sur les trois ports HDMI et, d’autre part, au taux de rafraîchissement qui ne peut dépasser les 60 Hz. En revanche, le compensateur de mouvement sera idéal pour profiter de vos films d’action ou de vos matchs de foot et de rugby en toute fluidité.

Afin de comparer le Hisense 65U6KQ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K de 65 pouces du moment.

