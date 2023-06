Ce forfait mobile 4G à partir de 5 €/mois est idéal pour faire des économies

Prixtel a su se démarquer avec ses forfaits mobiles flexibles, dont les prix s'adaptent à notre consommation réelle de données. Actuellement, son offre Oxygène démarre à 20 Go et peut grimper jusqu'à 60 Go, avec un prix plancher de 5,99 euros par mois.

C’est en 2012 que Prixtel a souhaité lancer une offre de forfait mobile innovante, qui permet à ses clients de payer en fonction de leur consommation réelle de données, plutôt que de souscrire à un forfait mensuel fixe. Il est ainsi possible de profiter d’une enveloppe de base, mais aussi de l’augmenter si nécessaire, en fonction de ses besoins. Par exemple, le forfait mobile 4G Oxygène démarre à 20 Go et peut grimper jusqu’à 60 Go, le tout à partir de 5,99 euros par mois.

Que propose le forfait Oxygène de Prixtel

De 20 à 60 Go depuis la France, et 15 Go depuis l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de SFR

Le forfait mobile 4G Oxygène de Prixtel propose un premier palier de 20 Go à 5,99 euros par mois, puis 40 Go à 7,99 euros et enfin 60 Go à 9,99 euros par mois. Le tout, sans engagement, bien sûr.

Un forfait flexible avec assez de données

Comme mentionné précédemment, le forfait Oxygène de Prixtel propose un minimum de 20 Go de données 4G, une enveloppe qui vous suffira amplement si vous n’avez pas besoin de naviguer de longues heures sur Internet. Vous pourrez tout à fait surfer sur le web, regarder des vidéos ou encore écouter votre musique en streaming, si vous avez toutefois un usage modéré chaque jour. En revanche, pour ne pas épuiser vos données trop rapidement, il est fortement conseillé de vous connecter à votre réseau Wi-Fi quand vous serez chez vous ou au travail. Mais si vous êtes prêt à payer un peu plus chaque mois, le forfait pourra passer à 40 Go ou 60 Go, ce qui vous laissera bien plus de liberté.

Autrement, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, sachez que vous aurez droit à une enveloppe de 15 Go de 4G depuis une quarantaine de pays européens et dans les DOM.

Les communications illimitées et le réseau de SFR

Le forfait Oxygène comprend également les appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, ainsi que vers les pays européens et les DOM compris dans l’offre et la France lorsque vous êtes à l’étranger.

Enfin, depuis son rachat par SFR via sa maison mère Altice, Prixtel, qui est un MVNO, est tributaire de manière exclusive du réseau d’antennes national de l’opérateur français. La branche mobile de SFR dispose d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. Ainsi, SFR propose une couverture de plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon les chiffres de l’ARCEP. Plutôt rassurant, donc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis sur l’opérateur Prixtel.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et, si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

