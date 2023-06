Garmin Fenix 7S : 250 € de réduction pour la version la plus poussée de cette smartwatch premium

Avec sa gamme Fenix 7, Garmin nous livre ici le nec plus ultra de la montre connectée sportive, une référence haut de gamme à destination des plus chevronnés. En ce moment, la Garmin Fenix 7S édition Sapphire Solar qui profite d'une réduction, il s'agit de la plus petite taille, mais aussi de la version la plus poussée. Son prix passe de 849,99 euros lors de son lancement à 599,99 euros chez Alltricks.

Pour vos prochains trails et marathons, comme celui du Mont-Blanc qui a lieu demain le 22 juin, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté en ayant le bon coach, cette Garmin Fenix 7S en l’occurrence. Cette smartwatch haut de gamme se veut être la référence ultime des montres multisports et en ce moment, l’édition Sapphire Solar est actuellement moins chère de 250 euros. Alors, à vos marques… Prêts ? Partez !

Pourquoi opter pour la Garmin Fenix 7S Sapphire Solar

Le GPS multi-bandes ultra-précis

Le suivi multisports et de santé

Jusqu’à 2 semaines d’autonomie

Au lieu de 849,99 euros habituellement, la Garmin Fenix 7S Sapphire Solar est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Alltricks.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Garmin Fenix 7S. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Fenix 7S au meilleur prix ?

S comme Small mais aussi comme Super

Comme mentionné ci-dessus, la Fenix 7S est plus petite que les autres montres Garmin avec son boîtier de 42 mm, elle est donc mieux adaptée pour les poignets fins et convient mieux aux femmes. Même si elle est plus petite, elle n’en est pas moins voyante avec son look sportif et surtout solide, elle est notamment certifiée 10 ATM, ce qui correspond à une étanchéité jusqu’à 100 mètres de profondeur. Notez également la présence de matériaux résistants comme le titane de la lunette et du dos du boîtier ainsi que le verre saphir résistant aux rayures.

Garmin fait le choix de rester sur un affichage MIP transflectif, plus votre environnement est lumineux, plus l’écran est lisible. Lorsqu’il fait sombre, c’est le rétroéclairage qui prend le relais. L’écran de 1,2 pouce a une définition de 240 x 240 pixels et, grosse nouveauté, il est désormais tactile pour vous faciliter la navigation. Mais surtout, cette version dotée du verre Power Glass est capable de capter la lumière du soleil et allonger un peu plus son autonomie, celle-ci pouvant atteindre deux semaines en utilisation normale.

Un suivi santé et sport ultra-complet

Venons-en à ce dont cette montre est réellement capable. Tout d’abord le GPS, un domaine dans lequel Garmin excelle étant donné que le constructeur est spécialisé dans la géolocalisation. Avec la Fenix 7, il a introduit la toute première montre sportive doté d’un système GPS multi-bande (uniquement sur la version Sapphire Solar). La géolocalisation est donc ultra-précise et n’a aucun mal à vous suivre, que ce soit en ville ou au milieu des bois.

Pour le suivi des performances sportives, vous n’avez que l’embarras du choix entre plusieurs disciplines en dehors du running et du cyclisme, il y a même un mode pour le kitesurf et un autre pour la planche à voile, c’est vous dire… Une polyvalence due à ses nombreux capteurs allant du cardiofréquencemètre à l’oxymètre en passant par le baromètre. Pour le suivi de la santé, c’est tout aussi excellent, la Garmin Fenix 7S est capable de suivre votre sommeil, votre stress, votre niveau d’hydratation et il y a même un suivi du cycle menstruel.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Fenix 7. Ce sont les mêmes caractéristiques que cette montre en promo, hormis pour la taille et l’autonomie.

Afin de comparer la Garmin Fenix 7S Sapphire Solar avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées sportives du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).