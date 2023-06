Pixel Watch : la première montre connectée de Google baisse son prix pendant les soldes

Première montre connectée de la firme de Mountain View, la Google Pixel Watch est un modèle agréable à porter, malgré quelques petites lacunes. Si elle vous tente, sachez que grâce aux soldes d'été, il est possible de l'acheter pour 299 euros au lieu de 379 euros sur Amazon.

Après avoir équipé des dizaines de montres connectées de son système d’exploitation Android Wear, puis Wear OS, Google a, l’année dernière, enfin conçu sa propre smartwatch, sobrement baptisée la Pixel Watch. Si la fiche technique de cette première montre connectée comporte quelques défauts, notamment au niveau de son autonomie ou du suivi de la fréquence cardiaque, l’ensemble reste tout de même globalement satisfaisant grâce à des caractéristiques bien maîtrisées. La Google Pixel Watch est avant tout bien plus recommandable lorsque son prix baisse. C’est chose faite en cette période de soldes, puisqu’elle bénéficie d’une promotion de 80 euros.

Les points essentiels de la Google Pixel Watch

Un écran OLED lumineux

Un très bon suivi GPS

Une montre fluide aux nombreuses applications

Initialement proposée à 379 euros, la Google Pixel Watch est désormais affichée à 299 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Google Pixel Watch. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Google Pixel Watch au meilleur prix ?

Un seul format et un écran lumineux

A première vue, la Google Pixel Watch a tout d’une simple montre à gousset avec son format tout en rondeur, le verre de son écran qui se prolonge jusqu’aux bordures du boîtier et son cadran sans fioritures. Heureusement, la montre parviendra à être moins impersonnelle grâce à son système d’accroche de bracelet propriétaire, qui laisse la possibilité de choisir l’aspect de leur tocante (bracelet sport, en acier, en cuir…). Le principal bémol de ce design reste tout de même le fait qu’il n’existe qu’un seul format : la Pixel Watch n’existe qu’en version 41 mm, ce qui pourrait s’avérer un peu juste pour certains utilisateurs.

Concernant son écran, plus précisément, la Google Pixel Watch embarque une dalle AMOLED de 1,2 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels et une densité de 320 pixels par pouce (ppp). Une proposition similaire à celle de l’Apple Watch Series 8, par exemple. La ressemblance avec la montre de la Pomme ne s’arrête d’ailleurs pas là, puisque la Google Pixel Watch dispose aussi d’une luminosité pouvant grimper jusqu’à 1000 cd/m². Lors de notre test, nous n’avons eu aucun problème de lisibilité, y compris en plein soleil. Notez aussi qu’un capteur de luminosité ambiante sera aussi présent, tout comme l’affichage Always-On.

Une expérience fluide, mais une autonomie moyenne

Dans les entrailles de la montre connectée de Google, on retrouve une puce Exynos 9110, qui équipait d’ailleurs déjà la première Galaxy Watch en 2018. Un processeur assez ancien, donc, ce qui est plutôt risqué. Pourtant, la Pixel Watch parvient à assurer une expérience fluide, avec très peu de ralentissements lorsque l’on navigue dans les menus, par exemple. Côté interface, Wear OS est évidemment au rendez-vous. Celle-ci se montre très agréable à utiliser, même si on aurait aimé davantage de configuration et de personnalisation de l’expérience.

Côté capteurs, la Pixel Watch est équipée d’un accéléromètre et d’un gyroscope, pour mesurer les pas parcourus, mais également d’un cardiofréquencemètre ainsi que d’un oxymètre pour mesurer votre saturation en oxygène dans le sang… mais qui n’est accessible par aucune application installée sur la montre, que ce soit les données de Google ou celles de Fitbit. Mystère. Pour ce qui est du suivi des activités sportives, la montre est prévue pour fonctionner avec 41 sports différents, comme la course en extérieur, la randonnée ou encore le yoga. Mention spéciale ensuite pour la fiabilité du suivi GPS : la montre parvient en effet à bien coller au suivi du smartphone.

Enfin, la Pixel Watch ne brillera pas avec son autonomie, puisqu’elle ne propose qu’une durée d’utilisation de 24 heures sur une seule charge. Elle pourra monter jusqu’à 26 ou 27 heures dans le meilleur des cas, mais n’espérez pas plus. Attendez-vous donc à devoir la rechercher chaque jour en fin de journée, mais c’est un petit sacrifice que vous pourrez facilement faire si le suivi du sommeil ne vous intéresse pas plus que ça. Pour une recharge complète (via USB-C), il faudra patienter durant 1h18.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Google Pixel Watch.

