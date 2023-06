Adieu les piles ! La batterie pour manette Xbox est à prix réduit durant les soldes

La manette Xbox a beau être un véritable concentré de technologies, elle fonctionne aujourd'hui encore avec des piles jetables AA et vous oblige ainsi à des dépenses supplémentaires. Une batterie rechargeable est plus pratique et devrait mieux vous convenir, c'est même un indispensable. Ce kit comprenant une batterie compatible avec la manette Xbox et un câble USB-C est en ce moment à 18,99 euros au lieu de 22,99 euros chez Amazon.

Les soldes d’été, ce ne sont pas seulement des réductions sur les derniers modèles de smartphone et de TV, certains accessoires banals mais indispensables en profitent également. C’est le cas de cette batterie rechargeable pour manette Xbox qui d’une part est moins chère de près de 20 %, et d’autre part devrait vous permettre de faire des économies sur le long terme.

La batterie rechargeable Xbox en bref

Une autonomie de 30 heures

Un câble USB-C pour jouer même à court de jus

Une solution plus économique à long terme que les piles jetables

Au lieu de 22,99 euros habituellement, la batterie rechargeable Xbox est maintenant disponible en promotion à 18,99 euros chez Amazon.

Pour jouer sans interruption

Ce kit Play & Charge contient une batterie de 1400 mAh capable de fournir une autonomie d’environ 30 heures à votre manette Xbox, elle est d’ailleurs compatible avec les manettes de Xbox Series X/S et celles de Xbox One. Cette autonomie peut cependant varier selon l’utilisation faite de la manette et si des accessoires supplémentaires sont branchés dessus, dans tous les cas, vous en avez pour plusieurs jours avant qu’elle ne tombe à plat.

Vous avez également un câble USB-C de 2,70 mètres fourni avec la batterie, et c’est là que ça commence à devenir intéressant. Avec les piles jetables, vous deviez vous arrêter au beau milieu d’une partie lorsqu’elles tombaient à plat afin de les changer. Maintenant que vous avez un câble USB-C, vous pouvez jouer sans interruption en le branchant à la manette équipée de la batterie. Le temps de recharge s’élève d’ailleurs à quatre heures.

Pour en finir avec les piles AA

Cette batterie rechargeable n’est pas seulement pratique, c’est aussi un moyen de faire des économies sur le long terme puisque vous n’avez plus à acheter sans arrêt des packs de piles AA. Si vous êtes un gros joueur, la dépense peut en effet être élevée rien que sur une année. Se passer des piles jetables est aussi un acte eco-friendly, si certains font attention à les jeter dans les bornes de recyclage, d’autres les traitent comme des déchets comme les autres et contribuent ainsi à la pollution de l’environnement. Les piles non-traitées relâchent des métaux lourds en se dégradant. On estime en France que la part des piles vendues dans le commerce et recyclées ne dépasse pas les 40 %.

