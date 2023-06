Ce laptop polyvalent de Dell, avec i7 12e gen, est à un bien meilleur prix pendant les soldes

Si le PC portable haut de gamme Dell Inspiron 16 2-en-1 est autant recommandé dans nos lignes, c'est en grande partie pour sa puissance et pour sa conception originale : il peut en effet adopter pas moins de quatre positions différentes. Et ce n'est pas tout : il a désormais l'avantage d'être bien moins cher qu'auparavant. Dell le propose en effet à 799 euros au lieu de 1 099 euros.

Les PC portables hybrides, qui sont capables de se transformer en tablette ou d’adopter un autre format intermédiaire, sont particulièrement recherchés par celles et ceux qui ont des usages variés, mêlant productivité, visionnage de séries ou même travail créatif, lequel s’opère justement plus facilement sur un format tablette. Le Dell Inspiron 16 2-en-1 fait partie de ces machines polyvalentes qui ont en plus le mérite d’assurer une belle puissance. Si ce modèle vous intéresse, sachez que le moment est idéal pour se le procurer puisque grâce aux soldes d’été, il bénéficie d’une promotion de 300 euros.

Les points essentiels du Dell Inspiron 16 2-en-1

Un PC portable polyvalent

Un combo i7 de 12e génération + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

La charge rapide

Initialement affiché à 1 099 euros, le Dell Inspiron 16 2-en-1 est désormais affiché à 799 euros sur le site de Dell.

Un laptop hybride et plutôt léger pour sa taille

C’est sur son design que le Dell Inspiron 16 2-en-1 parviendra d’abord à se démarquer de la concurrence, et plus particulièrement au niveau de son écran. Doté d’une fine charnière à 360°, celui-ci est en effet capable d’adopter quatre positions différentes : un mode « socle » pratique pour regarder un film, un mode « tente » particulièrement adapté pour suivre une recette, un mode « tablette » pour l’utiliser comme… une réelle tablette, ou encore le mode classique. On a donc ici droit à un modèle très polyvalent, qui pourra s’adapter à une foule d’usages.

Autrement, l’écran intègre une dalle IPS Full HD+ (1 900 x 1 200 pixels) de 16 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour travailler ou pour regarder ponctuellement des séries et des films. On pourra également profiter d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, qui assurera une fluidité satisfaisante, ainsi que d’un format 16:10, qui permet d’afficher davantage de contenus sur l’écran. Pratique pour le multitâche.

Une configuration puissante pour du multitâche

À l’intérieur de la bête, on trouvera un processeur Intel Core i7-1260P (boost jusqu’à 4,7 GHz) épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le laptop pourra enchaîner les tâches sans ralentissement et toujours avec fluidité. Le multitâche pourra quant à lui être assuré dans les règles. De plus, la présence d’un SSD PCIe NVMe de 1 To permet de profiter d’une très large capacité de stockage, ainsi que de lancements rapides de la machine et de temps de chargement réduits. Les transferts de fichiers seront quant à eux très rapides. Quant à l’aspect gaming, quelques limites sont à prévoir puisque le Dell Inspiron 16 ne comporte qu’un chipset graphique intégré (Iris Xe), et non une carte graphique. On retiendra donc que ce laptop est davantage taillé pour la bureautique que pour le jeu.

Enfin, côté autonomie, le PC portable devrait pouvoir tenir toute une journée de travail. La charge rapide via USB-C sera de la partie et permettra de gagner jusqu’à 80 % de batterie en seulement une heure, selon la marque. La connectique n’est de son côté pas en reste : elle se compose de deux ports USB-C Thunderbolt 4, d’un port HDMI 1.4, de deux ports USB 3.2 Gen 1, d’un lecteur de carte microSD et d’une prise jack.

Soldes d'été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d'été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit.

