L’écran QD-OLED Alienware 34″, proche de la perfection, chute sous les 900 €

Fraîchement débarqué il y a un an dans le marché naissant des écrans QD-OLED, l'écran incurvé AW3423DWF de Dell Alienware fait figure de proue. Première dalle QD-OLED sur le marché du PC, elle pourrait séduire les gamers adeptes de la technologie dernier cri. Lancée à un prix raisonnable de 1099 euros (on s'attendait à beaucoup plus), l'écran incurvé QD-OLED Alienware 34 s'affiche actuellement à 989 euros sur le site de Dell.

Lors de son introduction, l’écran Alienware AW3423DWF avait déjà capté notre attention grâce à sa fiche technique. On y découvre notamment l’apparition tant attendue d’un écran QD-Oled, une première sur le marché des PC. De plus, il est doté des certifications G-Sync Ultimate et HDR True Black 400, sans oublier une luminosité annoncée à 1000 cd/m². À noter que la version proposée par Dell aujourd’hui n’a pas le G-Sync Ultimate. L’Alienware AW3423DWF est désormais disponible à 899 euros sur le site de Dell. Profitez des soldes d’été 2023 pour faire une bonne affaire !

Les points forts de l’Alienware AW3423DWF

L’OLED et ses contrastes infinis

Une latence très faible

Le meilleur HDR pour le PC

Au lieu de 1099 euros habituellement, l’Alienware AW3423DWF est affiché à 989,29 euros sur la boutique Dell, mais en appliquant le code AW3490, il revient à 899,20 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Alienware AW3423DWF. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) au meilleur prix ?

Un QD-OLED orienté gaming

Doté d’un écran au format 21:9, courbé et à haute fréquence, ce bijou technologique s’adresse en premier lieu aux férus de jeux vidéo. Sa courbure immersive offre une expérience de jeu captivante, mais sa spécialisation ludique laisse peu de place aux besoins spécifiques des domaines de la création et du travail professionnel. La courbure de l’écran ne va pas plaire aux métiers de la retouche photo ou vidéo, d’autant plus que nous avions repéré un problème avec la matrice de sous-pixels dans notre test de la version AW3423DW plus chère (et certifiée G-Sync Ultimate).

Celle-ci conduit à un mauvais affichage du texte et des éléments d’interfaces blancs sur fond sombre. Un détail pour les novices, qui ne se remarque pas sur de la vidéo ou en jeu, mais qui pourrait être un souci pour les professionnels de la photo ou de l’image.

Un premier jet extrêmement satisfaisant

En dehors de ce souci technique, l’Alienware AW3423DWF a vraiment tout pour plaire. Une fois les yeux devant cet écran, vous plongez dans un monde de contrastes infinis et profitez d’une luminosité maximale très élevée, surtout lorsque vous activez le mode HDR de Windows. L’effet « waouh » est instantané, peu importe le type de contenu que vous souhaitez afficher à l’écran.

Que ce soit dans la calibration des couleurs affichées en mode SDR ou HDR, ou encore dans son taux de rafraichissement à 175 Hz, l’écran excelle dans tous les tests techniques. Quid du phénomène de burn-in sur la dalle ? Et bien, sachez que Dell s’engage pendant trois ans à remplacer l’écran sans frais supplémentaires en cas d’apparition d’image fantôme.

Pour avoir une bonne idée de ce qui vous attend, lisez notre test complet de la version Alienware AW3423DW.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.