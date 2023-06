L’enceinte Bluetooth Bose Soundlink Color II passe sous la barre des 100 euros

L’enceinte Bluetooth Bose Soundlink Color 2 est un appareil véritablement intéressant. Son format compact la rend extrêmement pratique, pour profiter d'un son plus que correct sur les abords de la piscine ou de la mer, grâce à son étanchéité. Elle peut aussi se transformer en assistant vocal grâce à sa compatibilité Siri et Google, et ce à moindre coût. La Bose Soundlink Color 2 est à seulement 90 euros sur le site la Fnac !

À l’occasion des soldes d’été 2023, l’enceinte connectée Bose Soundlink Color II passe sous la barre des 100 euros et devient de fait très intéressante. Pensée pour la mobilité, elle permet d’écouter sa musique, ses podcasts et à passer des commandes vocales avec Siri ou Google. Autre avantage, sa certification IPX4 lui confère une résistance aux milieux humides comme les bords de mer, la piscine ou la salle de bain. Parfait pour l’été ! Retrouvez l’enceinte Bose Soundlink Color II noire à 90 euros sur le site de la Fnac, avec le code promo SON10, au lieu de 139 euros.

Les points forts de la Bose Soundlink Color II

Kit mains libres disponible

Une autonomie de 8 heures

Résistante aux éclaboussures

Habituellement au prix de 139 euros, vous pouvez profiter de l’enceinte Bose Soundlink Color II à 90 euros avec le code promo SON10 sur le site de la Fnac.

Un format compact pratique

L’enceinte Bluetooth Bose Soundlink Color II bénéficie d’une portée de 9 mètres et est compatible avec les smartphones Android et iOS. Les commandes tactiles situées sur le dessus de l’enceinte permettent de contrôler facilement la lecture, même si votre smartphone n’est pas à portée de main. De plus, vous avez la possibilité d’utiliser l’assistant vocal Siri ou Google en le sollicitant via l’enceinte.

L’enceinte adopte un design carré avec des bords légèrement arrondis, avec un format compact très pratique pour les déplacements. Côté matériau, elle revêt un habillage plastique souple qui lui permet de mieux amortir au mieux les chocs.

Une qualité sonore « bien, mais pas top »

Si Bose inonde le marché des enceintes connectées avec de nombreux modèles, on ne peut pas dire que la Soundlink Color II brille par sa qualité sonore. Elle est composée par un seul haut-parleur qui vous fournira donc un son mono. Niveau équilibrage, le son paraît correct, même si la profondeur des basses laisse à désirer. Elle parvient tout de même à reproduire une bonne qualité sonore sur des morceaux hip-hop ou techno, pourvu que le mixage soit bon lui aussi.

Il reste que le son pour une enceinte de ce gabarit reste tout à fait appréciable. Pour profiter d’une meilleure qualité sonore, il sera difficile de ne pas mettre quelques sous en plus ou de devoir choisir une enceinte plus grande. Si vous préférez le format compact, foncez pour la Soundlink Color II.

