Cette balance connectée Xiaomi ne dépasse pas les 15 € grâce aux soldes

Si la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 n'est pas la balance connectée la plus performante du marché, elle a tout de même l'avantage de proposer l'essentiel pour un prix vraiment contenu. C'est encore plus le cas durant ces soldes d'été, puisqu'on peut la trouver à 14,98 euros au lieu de 34,99 euros chez Electro Dépôt.

Xiaomi ne fait pas que des smartphones, des montres connectées, des TV ou encore des objets de domotique : la marque chinoise s’est aussi installée sur le marché des balances connectées. Son principal mot d’ordre étant de proposer le plus de références peu chères possible, il est possible de trouver parmi ses gammes de pèse-personne des modèles offrant plusieurs fonctionnalités pratiques tout en maintenant un prix contenu. C’est par exemple le cas de la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui, si elle n’est pas la plus performante sur le marché, devient bien plus intéressante pendant ces soldes d’été grâce à une promotion de 20 euros.

Les points forts de la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Une prise en main facile

La possibilité d’ajouter jusqu’à 16 profils différents

Plusieurs fonctionnalités pratiques pour surveiller sa forme

Initialement affichée à 34,99 euros, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est désormais proposée à 14,98 euros chez Electro Dépôt.

Une conception élégante et une foule d’informations

Le premier atout de la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, c’est son design : on a ici droit à une balance connectée plutôt élégante et minimaliste dont la conception en verre trempé blanc l’aidera d’ailleurs à se fondre dans votre salle de bain. Contrairement à la majorité des balances sur le marché, celle-ci n’est pas équipée d’un écran qui afficherait votre poids ou un autre type de donnée. Les chiffres apparaîtront en fait grâce à réseau de petites LED niché sous le verre.

S’agissant de ces chiffres, justement, il se peut que le résultat affiché d’une pesée à l’autre ne soit pas si précis. Vous pourriez ainsi constater un écart de quelques grammes même à quelques secondes d’intervalle. C’est le principal bémol de cette balance connectée, dont les résultats devront donc être pris avec des pincettes. En revanche, la balance remonte la pente grâce à la grande variété d’informations qu’elle est capable de fournir à chaque pesée : IMC, masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse, taux de masse hydrique, taux de graisse viscérale, taux de graisse corporelle, taux de protéines ou encore l’âge métabolique. Avec une telle quantité d’informations, il vous sera donc facile d’obtenir une analyse approfondie sur votre santé et votre corps. Pour avoir accès à ces données, rendez-vous sur l’application Mi Fit, disponible sur iOS et Android.

Adaptée à toute la famille, et bien plus

La Mi Body Composition Scale 2 pourra être utilisée par toute la famille, puisqu’elle est capable de prendre en charge jusqu’à 16 profils différents (enfants et adultes), qu’elle pourra d’ailleurs reconnaître dès que la personne monte sur la balance. Sachez aussi que la Mi Body Composition Scale 2 pourra également faire office de balance alimentaire ou de pèse-colis. Notez simplement qu’elle pourra peser divers objets à partir de 100 g. Pour les pesées de personne, la balance supporte un poids maximal de 150 kilos. Elle fonctionnera avec quatre piles AAA, non fournies, qui devraient la faire tenir pendant 12 mois.

