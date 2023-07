Deux enceintes Echo Dot 5ème génération au prix d’une avec ce code Amazon

L'Echo Dot 5 arbore une apparence similaire à ses prédécesseurs, mais cache des améliorations qui méritent d'être soulignées. Ces changements ne font pas de lui un achat indispensable si vous possédez déjà l'Echo Dot de quatrième génération, voire même de troisième génération. Cependant, c'est l'option idéale pour ceux qui recherchent une nouvelle enceinte connectée abordable. Vous pouvez en effet vous offrir deux Echo Dot 5 au prix d'une pour 42,98 euros sur Amazon.

La petite dernière des enceintes intelligentes sédentaires d’Amazon fait son entrée en scène en cette fin d’année 2022, tout comme ses illustres aînées. Le format de cette cinquième version de l’Echo Dot ne subit aucun changement majeur, les modifications étant principalement internes : de nouveaux haut-parleurs pour une expérience sonore améliorée, l’ajout d’un capteur de température et d’un accéléromètre viennent agrémenter la liste des nouveautés. Pour ce bon plan, l’achat de deux enceintes Echo Dot 5e génération est à 42,98 euros sur la boutique d’Amazon, avec le code ECHODOT.

Les points forts de l’enceinte Echo Dot 5e génération

De meilleures performances audio (mais encore très médiocres)

Une captation vocale efficace

Sa fonction de répéteur Wi-Fi bien pratique

Avec le code ECHODOT, vous pouvez acheter deux enceintes Echo Dot 5 au prix d’une seule, soit à 42,98 sur la boutique Amazon.

Les nouveautés de cette enceinte Echo Dot 5e génération

Amazon se targue d’offrir une meilleure qualité sonore avec cette nouvelle génération d’enceinte, mais même si l’on note une légère amélioration, la qualité reste encore bien médiocre. L’Echo Dot (5e génération) conserve dans les grandes lignes son caractère sonore doux et très relativement équilibré, en tout cas quand on se restreint à un faible niveau sonore. Malgré tout, les basses et les bas-médiums débordent facilement et sont parfois noyés entre eux dans les morceaux un tant soit peu exigeants en la matière.

L’enceinte connectée se pare désormais d’un tout nouveau capteur thermique, qui, à son tour, permettra d’exploiter des routines astucieuses en relation avec un thermostat. De plus, elle s’enrichit de quelques gestes de contrôle novateurs, rendus possibles grâce à un accéléromètre flambant neuf. Ces nouvelles fonctionnalités s’intègrent à un système Mesh Eero, afin d’étendre encore davantage la portée du Wi-Fi au sein du foyer.

Pas d’évolution majeure depuis l’Echo Dot 4

L’Echo Dot de 2022 s’inscrit dans la lignée directe de son prédécesseur, en particulier en ce qui concerne ses performances sonores. Elle continue de remplir son rôle en tant qu’enceinte d’appoint, idéale pour diffuser une musique d’ambiance et bien sûr, pour interagir avec Alexa. Cependant, il ne faut pas en attendre davantage. Si vous recherchez une enceinte compacte sans fioritures pour communiquer avec l’assistant vocal d’Amazon, celle-ci reste toujours une recommandation valable.

Il convient toutefois de souligner que ce modèle a été amputé de sa sortie mini-jack, une fonctionnalité pratique pour le connecter à un système audio externe. Si cette caractéristique est importante pour vous, vous ne commettrez aucune erreur en vous tournant vers la quatrième version de l’Echo Dot. Autrement, l’Echo Dot 5 conserve ses atouts, tels que sa taille compacte, son intégration fluide avec Alexa et sa facilité d’utilisation. Elle demeure une solution abordable pour profiter de la commodité de la commande vocale et de la musique en streaming.

