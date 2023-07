Le casque SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless passe sous la barre des 300 euros

L'Arctis Nova Pro Wireless est un casque gaming rempli de fonctionnalités comme sait si bien le proposer SteelSeries. Avec une batterie amovible et une connectivité sans fil double, ce casque haut de gamme procure une expérience ultime. Son prix élevé de 379 euros est justifié par sa fiche technique impressionnante, comprenant une réduction de bruit active et un microphone rétractable. Bonne nouvelle, il est en réduction à 299 euros pendant le Prime Day Amazon.

Le casque Arctis Nova Pro Wireless de SteelSeries est un véritable concentré de polyvalence et de fonctionnalités. À moins de 400 euros, ce produit de la marque spécialisée dans les accessoires gaming propose une connectivité sans fil étendue grâce à sa station d’accueil. Le casque gaming wireless Arctis Nova Pro ainsi que sa version compatible Xbox est disponible à 299 euros au lieu de 379 euros sur la boutique Amazon à l’occasion du Prime Day 2023.

Les caractéristiques du SteelSeries Arctis Nova Pro

Rendu sonore excellent et plein de fonctionnalités

Une belle autonomie et un confort sur la longue durée

Attention à prendre la version Xbox pour le connecter à la console

Pendant l’Amazon Prime Day 2023, du 11 au 12 juillet, le casque SteelSeries Arctis Nova Pro est disponible à 299 euros au lieu de 379 euros. Cette offre est réservée aux membres Prime Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le SteelSeries Arctis Nova Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une multitude de fonctionnalités

Avec l’Arctis Nova Pro Wireless, vous pouvez profiter d’une connexion sans fil entre votre casque et votre console ou votre PC grâce à une station qui se branche physiquement à vos appareils. La station dispose de deux ports USB, ce qui vous permet de passer facilement de l’un à l’autre en appuyant simplement sur un bouton, évitant ainsi les tracas de débrancher et de rebrancher des câbles. Vous pouvez donc aisément imaginer une configuration dans laquelle la station est connectée à la fois à votre PC et à votre PlayStation 5.

Ce casque SteelSeries peut également être connecté à votre smartphone via Bluetooth. Mieux encore, il peut simultanément maintenir une communication avec votre téléphone et la station, ce qui peut s’avérer pratique pour écouter une réunion tout en continuant à jouer discrètement à votre console.

Idéal pour les longues sessions de jeu

Avec une multitude de caractéristiques, l’Arctis Nova Pro Wireless ne néglige pas non plus le confort, parfait pour de longues sessions de jeu sur Call of Duty ou d’autres titres populaires.

Pour une expérience confortable, l’Arctis Nova Pro Wireless repose sur trois éléments essentiels : des oreillettes parfaitement rembourrées, procurant un confort optimal sans échauffement des oreilles, un poids maîtrisé de moins de 350 g sur la balance et une bande de confort ajustable en hauteur. Cette bande, tout comme l’arceau, permet de soulager le crâne en répartissant le poids, atténuant ainsi la sensation d’oppression. Grâce à ces caractéristiques, vous pourrez profiter de vos sessions de jeu sans aucune gêne.

Avec les deux batteries amovibles incluses, vous ne serez jamais à court d’autonomie. Vous pourriez penser qu’il y a un piège, mais les performances acoustiques sont impressionnantes et les finitions impeccables, même si son design sobre ne crie pas « gaming ». Seule l’ergonomie peut être critiquée lorsque vous quittez la station, qui dispose pourtant d’un écran et de commandes pratiques.

Afin de comparer le SteelSeries Arctis Nova Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les casques gaming.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Les Prime Day durent seulement 48 heures et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien manquer, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100 % garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.