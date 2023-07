JBL Clip 4 : -31 % l’enceinte Bluetooth compacte notée 9/10 à emporter partout

Les mini enceintes Bluetooth ont le vent en poupe, et si les premiers modèles manquaient de puissance et d'autonomie, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Pour la JBL Clip 4, la taille n'est pas le plus important pour délivrer un son dynamique. Parce que les Prime Day sont l'occasion de profiter d'une multitude de promotions avant de partir en vacances, n'oubliez pas d'opter pour cette mini enceinte à emporter à la plage ou en randonnée à 44,99 euros au lieu de 64,99 euros.

Dire que la JBL Clip 4 est une bonne enceinte est un euphémisme. Après tout, elle a obtenu la note quasi parfaite de 9/10 durant notre test. Elle n’est pas pour autant exempte de défauts, mais elle est d’une qualité exemplaire pour une enceinte de ce format, autant au niveau de la puissance que de l’autonomie et de la robustesse. Prime Day oblige, cette enceinte emblématique de JBL ne pouvait échapper aux promotions, vous pouvez la trouver actuellement avec une ristourne de 31 % sur Amazon.

La JBL Clip 4 en quelques points

Un format ultra-compact avec mousqueton intégré

Un son puissant et équilibré malgré sa taille

Une autonomie solide

Au lieu de 64,99 euros habituellement, la JBL Clip 4 est maintenant disponible en promotion à 44,99 euros chez Amazon.

Une mini enceinte attachante

On ne vous la présente plus. Avec la JBL GO 3, la JBL Clip 4 est l’une des enceintes Bluetooth les plus emblématiques du catalogue du constructeur américain. On retrouve bien la patte de ce dernier avec ce revêtement en tissu acoustique à large maille et ses parties en silicone qui lui confèrent une certaine robustesse. La JBL Clip 4 résiste aux chutes d’un mètre et se stabilise rapidement afin qu’elle ne roule pas longtemps à terre. Elle a également une certification IP67 vous permettant de l’emmener à la plage sans craindre les éclaboussures et le sable.

La valeur ajoutée de cette enceinte réside dans son mousqueton métallique qui s’attache facilement à une sangle de sac à dos ou à votre ceinture. C’est simple, mais il fallait y penser. Vous pouvez donc la transporter partout, en randonnée par exemple pour accompagner vos journées de marche avec vos musiques préférées. Sans compter que la batterie assure 10 heures d’autonomie d’après le constructeur, notre test a certes mesuré 9 heures à 50 % du volume, mais cela reste l’équivalent d’une grosse journée. La recharge prend environ trois heures.

Elle est petite, mais elle a du coffre

La JBL Clip 4 embarque deux haut-parleurs, un actif et un radiateur passif qui lui permet d’avoir une réponse étendue sur les basses fréquences. Même si le son délivré est puissant et équilibré, les graves sont moins présents et même absents en dessous d’une fréquence de 100 Hz, mais ça, c’est le lot de toutes les enceintes compactes. Les médiums sont doux et alertes tandis que les aigus sont fluides et bien présents, le tout est dynamique, mais il faudrait ne pas pousser le volume trop fort pour éviter les distorsions.

Cette signature sonore pourrait ravir les audiophiles, surtout au regard de la taille compacte de cette enceinte. Cependant, on peut regretter l’absence du Bluetooth multipoint, faisant que la JBL Clip 4 ne peut se connecter qu’à un appareil à la fois, et le fait qu’elle ne soit pas prise en charge par l’application de JBL qui aurait pu donner accès à un égaliseur. On peut néanmoins saluer la qualité de la liaison Bluetooth qui est restée efficace durant notre test entre 10 et 15 mètres, en intérieur comme en extérieur, avec des obstacles et sans.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la JBL Clip 4.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

